Sistemul de apărare antiaeriană Tempest, fabricat în SUA, introdus discret pe câmpul de luptă. Dronele Shahed, principalele ținte

Forțele ucrainene au interceptat cu succes cel puțin 21 de drone de atac rusești de tip Shahed, folosind noul sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune Tempest, se arată într-un videoclip publicat de Comandamentul Central al Forțelor Aeriene Ucrainene, marți, 13 ianuarie, relatează United24 Media.

Potrivit publicației de specialitate Defense Express, imaginile arată personal ucrainean operând sistemul fabricat în SUA în ceea ce par a fi cadre filmate în urmă cu câteva luni, probabil în toamnă sau la începutul iernii.

Soldații ucraineni au lăudat mobilitatea și abilitatea de desfășurare rapidă a sistemului, care s-au dovedit esențiale în timpul recentelor atacuri nocturne din estul Ucrainei.

Sistemul Tempest, dezvoltat de contractorul american în domeniul apărării V2X, a fost prezentat public în octombrie 2025 la expoziția militară AUSA. La acea vreme, compania a declarat că sistemul a fost proiectat să fie o apărare mobilă a spațiului aerian, după ce a fost modelat pe baza lecțiilor extrase pe parcursul războiului din Ucraina.

Pe de altă parte, există indicii, că sistemul era deja în serviciul ucrainean, poate cu luni înainte de debutul oficial.

Potrivit Comandamentului Central al Forțelor Aeriene Ucrainene, „Astfel de capabilități permit echipajelor să lucreze preventiv, fără a oferi dronelor timp să pătrundă spre țintele lor”. Înregistrarea video arată că doar secunde despart detectarea și lansarea rachetei – un interval crucial pentru interceptarea dronelor care se deplasează rapid, precum modelul iranian Shahed.

Imaginile indică, de asemenea, desfășurarea sistemului în apropierea zonelor frontului, unde amenințarea reprezentată de dronele FPV și a celor Lancet rămâne ridicată. În ciuda riscurilor, amplasarea sistemului Tempest în astfel de zone se aliniază cu misiunea de a apăra infrastructura critică de atacurile cu drone kamikaze.

Sistemul Tempest este proiectat pentru a contracara amenințările aeriene mici, la joasă altitudine. Dimensiunile sale compacte și capacitățile de repoziționare rapidă îl fac potrivit pentru roluri de apărare aeriană mobilă în medii disputate.

Armata ucraineană a evidențiat capacitatea sistemului de a proteja atât activele militare, cât și infrastructura civilă, menționând că fiecare dronă interceptată reprezintă „vieți salvate și facilități protejate”.

Deși detaliile despre cum și când a primit Ucraina sistemul Tempest nu sunt cunoscute, Defense Express a speculat că sistemul ar fi trimis în Ucraina în secret pentru testare în luptă înainte de a fi dezvăluit public. Această manieră de a proceda reflectă cazuri anterioare, precum al obuzierului mobil Hawkeye cu calibru de 105 mm, fabricat în SUA, testat de forțele ucrainene, dar care, în cele din urmă, a fost desfășurat în altă parte.

Forțele Aeriene Ucrainene subliniază valoarea unităților mobile de apărare aeriană care operează într-o stare constantă de pregătire. Potrivit Comandamentului Central, aceste unități reprezintă „o nouă generație de apărare aeriană a Ucrainei”, menită să răspundă 24/7 cu mobilitate ridicată și cicluri rapide de angajare.

Anterior, s-a relatat că Forțele Armate Ucrainene au integrat cu succes drona americană MQ-35A V-BAT în operațiunile lor, potrivit unor imagini și detalii făcute publice, care le-au filmat efectuând misiuni de recunoaștere și demonstrând reziliență în condiții de luptă - marcând tranziție de la testarea secretă la utilizarea operațională deschisă .