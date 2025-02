Inventivitate fără margini. După „Accidentul”, un nou scenariu face victime. „Are nevoie urgentă de un aparat de oxigen”

Escrocii exersează un nou scenariu prin intermediul căruia să stoarcă bani, în special de la vârstnici. Aparatul de oxigen care trebuie cumpărat de urgență este ultimul pretext. Au apărut deja apeluri la poliție.

O femeie din județul Constanța a reclamat de curând la Poliție că a fost victima unei încercări de înșelăciune. La fel ca această persoană au fost contactate și altele, în general persoane vârstnice, și li s-a perezentat aceeași poveste, carre seamănă izbitor cu „Metoda accidentul”.

Escroci care au exploatat decizia de a institui alertă epidemiologică din cauza gripei au gândit un scenariu pus la punct minuțios. Sună pe telefonul fix și anunță persoane vârstnice că o rudă apropiată (în acest caz fiul) a ajuns la spital în stare foarte gravă, pus la pământ de gripă, și are nevoie de un concentrator de oxigen. Pentru câteva secunde, persoanei apelate i se dă iluzia că vorbește cu fiul, care, evident, din cauza afecțiunii de-abia poate rosti câteva cuvinte, după care discuția este continuată de către „medic”.

Acesta explică gravitatea situației și îi cere persoanei apelate să pregătească o sumă mare de bani pentru a fi achiziționat un concentrator de oxigen. Lucrurile trebuie să se deruleze foarte repede, pentru că situația este extrem de urgentă, iar timpul este prețios. Scenariul merge atât de în amănunt încât, atunci când persoana apelată întreabă la ce spital se află fiul internat, răspunsul vine rapid: „Nu-l puteți vizita, pentru că, știți foarte bine, s-au impus reguli noi din cauza numărului mare de cazuri de gripă și nu se mai permit vizitele în spital”.

Prin tot acest scenariu halucinant a trecut o femeie de 66 ani, din Constanța, contactată prin intermediul telefoniei fixe. Femeia, care inițial, sub imperiul emoției, a tins să creadă povestea, a decis în cele din urmă să-și contacteze nora pentru a afla ce se întâmplă de fapt și așa a realizat că era pe punctul de a le da escrocilor câteva zeci de mii de lei pentru „aparatul de oxigen fără de care viața pacientului este pusă în pericol”.

„La data de 1 februarie 2025, în jurul orei 18,10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța - Secția 2 Poliție au fost sesizați de o femeie, de 66 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei tentative de înșelăciune. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că femeia ar fi fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care i-ar fi comunicat faptul că fiul său este internat într-o unitate medicală și are nevoie de un aparat care să-l ajute să respire. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de înșelăciune”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.

„Se raportează la autoritate mai puțin sceptic decât persoanele mai tinere”

Psihologul Keren Rosner explică de ce părinții și bunicii noștri sunt victimele perfecte în astfel de cazuri.

„Ei aleg oameni în vârstă pentru că explorează și exploatează vulnerabilitatea emoțională a persoanelor de vârsta a treia. De ce? Pentru că bătrânii în general au o legătură foarte puternică cu familia, pentru că sunt dependenți de familie și se îngrijorează foarte ușor pentru sănătatea celor din familie sau sunt totdeauna în stare de alertă, să nu se întâmple ceva, tocmai din cauza acestei dependențe pe care o au. De asemenea, ei nu prea sunt obișnuiți cu astfel de tactici, nu sunt atât de conectați în mediul virtual și nu au atâtea legături și nu citesc atâtea articole încât să știe despre ultima modă a escrocilor”, spune psihologul.

Un alt motiv pentru care persoanele vizate de acest tip de înșelăciune pun doar foarte rar la îndoială scenariul prezentat este acela că escrocii au grijă să introducă în poveste un personaj cu autoritate.

„Persoanele de o anumită vârstă au trăit în perioada în care autoritatea era mai presus de orice, iar atunci când e vorba de un medic care îi vorbește, chiar câteva cuvinte, și îi cere ceva, el tinde să creadă, mai presus de îndoială, și nici prin care nu-i trece să verifice, pentru că se raportează la autoritate mai puțin sceptic decât persoanele mai tinere”, continuă specialistul.

Gândirea critică este anihilată, sub presiunea emoției. Intră în panică foarte ușor, nu mai gândesc limpede, nu mai fac conexiuni, nu mai reușesc să analizeze „la rece” situația. „Intră automat în starea de a rezolva problema. De la emoție, imediat, următorul pas este să facă ceva să iasă din situația declanșatoare de emoție negativă foarte puternică”, detaliază psihologul ce se întâmplă în acele momente.

Verificați informația, puneți întrebări, apelați la persoane de încredere

Pentru a-i feri pe cei dragi de astfel de pericole, ar trebui să le vorbim despre ultimele metodele de escrocare. De asemenea, ar trebui să le explicăm că în astfel de situație trebuie să ne luăm un pic de răgaz înainte de a acționa și să punem și să ne punem câteva întrebări legate de situația prezentată, de tipul: „Cum se numește exact spitalul?”, „Care este numele medicului?”, sau „Ce specializare are medicul?”, sau „De ce trebuie să plătească, dacă este asigurat?”. De asemenea, să cerem să merge personal și să nu acceptăm să trimitem banii prin intermediari.

În special persoanele singure ar trebui să stabilească o persoană de încredere – o rudă, o cunoștință, un vecin etc. - căreia îi pot prezenta o situație cum este cea prezentată și căreia să îi poată cere o opinie. „Poate o altă minte mai lucidă poate desluși că nu e nimic real și că e vorba de o escrocherie. Și să nu dea banii pe loc, niciodată, să-și lase un pic de timp de gândire. Indiferent cât de urgent ar fi are nevoie de un timp în care să verifice. (...) În primul rând e vorba de vulnerabilitatea vârstei, pentru că, să nu uităm, după o anumită vârstă reacțiile sunt mai încete, există o anumită degradare cognitivă, oamenii nu mai fac atât de rapid conexiuni între idei și, în general, persoanele în vârstă sunt retrase din viața socială și foarte ușor sunt manipulați, nu mai sunt atât de ageri cum poate au fost odată. Și sub impresia poveștii chiar nu mai au capacitatea să distingă, să discearnă. Pentru că intră în panică, intervine frica, grija, teama de pierdere, dacă e vorba de o persoană dragă - nevoia de a ajuta, de a interveni și se gândește că poate asta e sigura modalitate de a putea să ajute”, mai spune psihologul Keren Rosner.