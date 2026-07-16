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Femeie de 34 de ani, lovită de fulger în Suceava. A suferit arsuri și a fost transportată de urgență la spital

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O femeie în vârstă de 34 de ani, din Suceava, a fost rănită după ce a fost lovită de un trăsnet în timpul furtunii. Victima a fost transportată la spital cu arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanță.

Furtuni cu trăsnete foto: Shutertsock
Furtuni cu trăsnete foto: Shutertsock

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, la momentul apelului la 112, femeia era inconștientă. Până la sosirea echipajului medical, aceasta și-a recăpătat starea de conștiență, însă era confuză.

„A fost trimis un echipaj SAJ de tip C de la Suceava. Pacienta este transportată la UPU Suceava”, a declarat dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, pentru presa locală.

În urma evaluării medicale preliminare, femeia prezenta arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corporală, produse în urma descărcării electrice.

Cadrele medicale au stabilizat pacienta la fața locului, după care au transportat-o la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. 

Incidentul vine la doar câteva săptămâni după un caz similar. La începutul lunii iulie, o profesoară care însoțea un grup de 14 copii pe un traseu montan din Munții Bucegi a fost lovită de trăsnet. Femeia a suferit arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, leziunile afectând aproximativ 30% din suprafața corpului. Detalii AICI.

Ce să faci dacă ești surprins de o furtună cu fulgere și trăsnete: regulile care îți pot salva viața

Medicul Tudor Ciuhodaru a publicat zilele trecute un set de reguli esențiale care pot face diferența dintre viață și moarte în timpul unei furtuni cu trăsnete.

Prima și cea mai importantă regulă este evitarea adăpostirii sub copaci sau în zone înalte. Specialiștii avertizează că este preferabil să vă udați în ploaie decât să vă expuneți riscului de a fi loviți de trăsnet.

De asemenea, persoanele surprinse de furtună în aer liber nu trebuie să se întindă direct pe sol. Este recomandată izolarea față de pământ prin folosirea unor obiecte precum rucsacurile sau izoprenele.

O altă recomandare vizează distanțarea membrilor grupurilor aflate pe munte sau în zone deschise. Trăsnetul se poate transmite prin sol sau prin așa-numitele „fulgere laterale”, motiv pentru care persoanele trebuie să păstreze o distanță de aproximativ 10-15 metri între ele. Totodată, este indicat să se evite apropierea la mai puțin de trei metri de animalele mari.

Specialiștii recomandă evitarea contactului cu obiectele metalice și cu structurile care conduc electricitatea, precum stâlpii, gardurile, turnurile sau barele metalice. În timpul furtunii nu trebuie folosite bețe de trekking metalice și nici alte echipamente conductoare.

În locuințe, medicul recomandă deconectarea aparatelor electrocasnice, a televizoarelor și a calculatoarelor pentru a preveni accidentele produse de supratensiuni sau descărcări electrice.

Semnele care anunță un pericol iminent

Medicii avertizează că electrizarea părului sau senzația de furnicături la nivelul pielii pot indica apropierea unei descărcări electrice și reprezintă semnale clare că persoana se află într-o zonă extrem de periculoasă.

Statisticile arată că majoritatea victimelor se adăposteau de ploaie sub copaci, în special în mediul rural. Au existat însă și cazuri în care persoane au fost lovite de trăsnet în autoturisme sau chiar în locuințe.

În multe situații, efectele sunt letale instantaneu, iar supraviețuitorii pot rămâne cu sechele neurologice, arsuri severe sau traume psihologice importante.

Persoanele surprinse în aer liber de o furtună cu descărcări electrice trebuie să caute cât mai rapid un spațiu sigur și să nu reia activitățile în exterior până la trecerea a cel puțin 30 de minute de la ultimul fulger sau ultimul tunet auzit.

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