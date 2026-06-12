search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Facebook și Instagram au picat simultan: utilizatori din toată lumea nu s-au mai putut conecta

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Platformele de socializare Facebook și Instagram au întâmpinat probleme majore de funcționare vineri după-amiază, lăsând un număr semnificativ de utilizatori din întreaga lume fără posibilitatea de a se conecta la conturile lor.

Utilizatorii au constatat că Facebook este indisponibil. FOTO EPA-EFE
Utilizatorii au constatat că Facebook este indisponibil. FOTO EPA-EFE

Utilizatorii celor două rețele controlate de compania Meta au raportat imposibilitatea de autentificare, dar și erori apărute la accesarea aplicațiilor sau a versiunilor web. Disfuncționalitățile par să fi afectat simultan mai multe regiuni, însă amploarea exactă a incidentului nu a fost încă comunicată oficial.

Platforma Facebook se confruntă cu probleme tehnice majore, după ce un val masiv de raportări din partea utilizatorilor a început să fie înregistrat de aproximativ 37 de minute în jur de 16.30. Printre cele mai frecvente disfuncționalități semnalate la nivel global se numără imposibilitatea de a accesa rețeaua (problemă ce reprezintă, de altfel, 58% din totalul raportărilor istorice), erorile la conectare (login), viteza extrem de redusă de încărcare și primirea unor mesaje de eroare.

Cele mai recente alerte vin de la utilizatori din Statele Unite, Canada, Filipine, India, Australia și Noua Zeelandă, care se plâng că platforma este complet inaccesibilă. Această nouă întrerupere vine la scurt timp după o altă picare recentă a Facebook, înregistrată pe 3 iunie 2026, care a durat în jur de 45 de minute.

Datele din platformele de monitorizare indică faptul că defecțiunea nu este una izolată, în același interval de timp fiind raportate probleme tehnice similare și la alte servicii din portofoliul Meta, precum Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp sau Threads, dar și la alte rețele sociale majore, cum sunt X (Twitter) și TikTok.

Reprezentanții Meta nu au oferit, deocamdată, explicații privind cauza acestor întreruperi. Nu este clar dacă situația a fost generată de o problemă tehnică internă, de o actualizare defectuoasă sau de alți factori externi.

Astfel de incidente nu sunt fără precedent, platformele sociale confruntându-se periodic cu întreruperi temporare care afectează milioane de utilizatori la nivel global. În lipsa unui punct de vedere oficial, utilizatorii așteaptă clarificări din partea companiei, precum și remedierea rapidă a problemelor.

Facebook și Instagram numără împreună miliarde de utilizatori activi, ceea ce face ca orice întrerupere a serviciilor să aibă un impact semnificativ asupra comunicării online și activităților zilnice desfășurate în mediul digital.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
Efectul politicilor lui Bolojan. Inflația a înregistrat o nouă creștere-record, de aproape 11%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Claudiu Petrila de la Rapid a semnat cel mai important contract din viața lui. A spus ”Da” din toată inima
fanatik.ro
image
Zece elevi de clasa a VIII-a vor da și Evaluarea Națională și Bacalaureatul la matematică. Mihai Suciu, profesorul care s-a luat la trântă cu sistemul: „Vom demonstra că se poate!”
libertatea.ro
image
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
digisport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Balanțele au o discuție sinceră care elimină o neînțelegere, iar Capricornii sunt apreciați de cei apropiați
click.ro
image
Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cine poate primi locuință socială în 2026. Românii care pot beneficia de chirii mult mai mici decât cele de pe piață
playtech.ro
image
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau să se ‘îngrijoreze’ nimeni”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Fost consilier prezidențial: Unirea cu Republica Moldova, motivul disputei dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ziare.com
image
Toni Iuruc "rupe" tăcerea, după ce au apărut imaginile cu Simona Halep și noul său partener în Mykonos
digisport.ro
image
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ajutoare de urgență pentru sute de familii din țară. Guvernul a alocat peste 1,7 milioane de lei
mediaflux.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”
click.ro
image
Horoscop 12-18 iunie. Câștiguri și oportunități financiare pentru Tauri, Săgetătorii își pot schimba direcția vieții, proiecte promițătoare pentru Capricorni
click.ro
image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
Copie a tăbliței de la Gradeșnița, față (stânga) și spate, expusă la Muzeul Regional de Istorie din Vrața (© Vassia Atanassova / Wikimedia Commons)
Tăblița de la Gradeșnița, unul dintre cele mai captivante mistere ale preistoriei europene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daniela Gyorfi, în lacrimi la absolvirea fiicei sale: „Sunt tristă!” Maria a terminat clasa a VIII-a și se pregătește de Evaluarea Națională
image
Reacția fostului soț al Simonei Halep, după vacanța acesteia din Mykonos cu „Regele Mezelurilor”. Toni Iuruc: „Să fie sănătoasă”

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!