Facebook și Instagram au picat simultan: utilizatori din toată lumea nu s-au mai putut conecta

Platformele de socializare Facebook și Instagram au întâmpinat probleme majore de funcționare vineri după-amiază, lăsând un număr semnificativ de utilizatori din întreaga lume fără posibilitatea de a se conecta la conturile lor.

Utilizatorii celor două rețele controlate de compania Meta au raportat imposibilitatea de autentificare, dar și erori apărute la accesarea aplicațiilor sau a versiunilor web. Disfuncționalitățile par să fi afectat simultan mai multe regiuni, însă amploarea exactă a incidentului nu a fost încă comunicată oficial.

Platforma Facebook se confruntă cu probleme tehnice majore, după ce un val masiv de raportări din partea utilizatorilor a început să fie înregistrat de aproximativ 37 de minute în jur de 16.30. Printre cele mai frecvente disfuncționalități semnalate la nivel global se numără imposibilitatea de a accesa rețeaua (problemă ce reprezintă, de altfel, 58% din totalul raportărilor istorice), erorile la conectare (login), viteza extrem de redusă de încărcare și primirea unor mesaje de eroare.

Cele mai recente alerte vin de la utilizatori din Statele Unite, Canada, Filipine, India, Australia și Noua Zeelandă, care se plâng că platforma este complet inaccesibilă. Această nouă întrerupere vine la scurt timp după o altă picare recentă a Facebook, înregistrată pe 3 iunie 2026, care a durat în jur de 45 de minute.

Datele din platformele de monitorizare indică faptul că defecțiunea nu este una izolată, în același interval de timp fiind raportate probleme tehnice similare și la alte servicii din portofoliul Meta, precum Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp sau Threads, dar și la alte rețele sociale majore, cum sunt X (Twitter) și TikTok.

Reprezentanții Meta nu au oferit, deocamdată, explicații privind cauza acestor întreruperi. Nu este clar dacă situația a fost generată de o problemă tehnică internă, de o actualizare defectuoasă sau de alți factori externi.

Astfel de incidente nu sunt fără precedent, platformele sociale confruntându-se periodic cu întreruperi temporare care afectează milioane de utilizatori la nivel global. În lipsa unui punct de vedere oficial, utilizatorii așteaptă clarificări din partea companiei, precum și remedierea rapidă a problemelor.

Facebook și Instagram numără împreună miliarde de utilizatori activi, ceea ce face ca orice întrerupere a serviciilor să aibă un impact semnificativ asupra comunicării online și activităților zilnice desfășurate în mediul digital.