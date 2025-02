Ce îi lipsește României pentru a avea un rol determinant in politica externă - Analiza unui expert internațional

Expertul în relații internaționale Ioana Nelia Bercean a explicat ce îi lipsește României pentru a avea un rol determinant în politica externă, în contextul evenimentelor politice recente din Europa.



În politica externă, României îi lipsește adecvarea la noua lume și o generație de politicieni și diplomați pregătită să se adapteze schimbărilor globale, cu viziune strategică și curaj tactic, sunt concluzii ale specialistului în relații externe Ioana Nelia Bercean, cercetător științific Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale "Ion I.C.Brătianu" al Academiei Române.

Concluzii după Conferința de Securitate de la Munchen

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta a explicat evenimentele petrecute recent în politica internațională, cum a fost Conferința de Securitate de la München, și altele aparent mai puțin importante petrecute sau programate în Orientul Mijlociu.

„Înțeleg că iar e forfotă analitică și gâlceavă că vin rușii, pleacă americanii, sau era invers? Și totuși, poate nu e chiar așa de tragic. Să luăm următoarele evenimente, aparent fără nicio legătură între ele, să facem un pas în spate și să încercăm să completăm punctele de suspensie. Până la urmă, istoria diplomației, în care protagoniștii își ascund motivele și sentimentele, lasă în urma ei numai fragmente.

Depinde de intuiția și adecvarea observatorului felul în care aceste fragmente sunt puse cap la cap, precum un puzzle.

1. La celebra, de acum, ediție din 2025 a Conferinței de la Munchen, au avut loc și mai multe întâlniri bilaterale, în marja evenimentului. Însă dintre acestea, două ar trebui să ne facă să (ne) punem niște întrebări: cele dintre Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei și secretarul de stat american, Marco Rubio, respectiv cu Keith Kellogg, trimisul special al președintelui SUA pentru Rusia și Ucraina.

2. Fără nicio aparentă legătură, președintele Ucrainei face un tur diplomatic pe traseul Emiratele Arabe Unite, Turcia și Arabia Saudită, alături de soția sa, probabil cea mai bună alegere pentru a crea imaginea unui turneu obișnuit. Emiratele Arabe Unite au fost un mediator important între Kiev și Moscova pe tot parcursul conflictului.

3. Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, este în Oman săptămâna aceasta, în urma unei invitații oficiale transmisă de oficialii din Muscat.

4. Emirul din Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, va călători miercuri la Teheran pentru discuții cu oficialii iranieni.

5. Secretarul de stat Marco Rubio se află la Riad, alături de consilierul pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump, Michael Waltz, și cu reprezentantul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff. Domnul Witkoff a fost pe 11 februarie la Moscova”, scrie expertul în relații internaționale Ioana Nelia Berceanpe pagina sa de Facebook.

Specialist: UE nu face parte din planurile lui Trump

Specialistul explică ce perspective oferă aceste evenimente în viitorul războiului din Ucraina și pentru Uniunea Europeană.

„- Ucraina nu este exclusă de la negocieri, însă regula acestui joc este aceea că fiecare trebuie să pretindă că nu știe ce anume urmează, când, unde și cu cine. Pentru ca toată lumea să obțină câte ceva, în condițiile date. Desigur, cel mai bine în această ecuație stă Donald Trump, a cărui politică externă nu mai pare, dintr-o dată, chiar atât de haotică.

- Uniunea Europeană nu face parte din planurile lui Donald Trump. I-a plasat-o lui JD Vance. Deci nu pleacă americanii, doar mai schimbă garnitura. Și, cam o dată la 10-15 ani, solfegiul ideologic.

- Undeva, în Germania, o doamnă care nu demult domina politica europeană și care nu îl place deloc pe domnul Trump, privește lung în zare și șoptește trist: "V-am spus eu că ideea voastră din 2008 e o rețetă pentru dezastru. Nu m-ați crezut atunci, acum v-o spune Donald."

- Președintele Trump a preluat într-un discurs de acum câteva zile, exact din neorealismul lui Waltz și Mearsheimer (nici nu mai contează dacă intenționat/educat sau nu),trimițându-ne direct spre vechea dezbatere neo-neo.

- Tot despre președintele Trump: pare să fi adoptat un motto din filmul "Nașul" — "Nu-mi place violența, Tom. Sunt om de afaceri; sângele este o cheltuială prea mare pentru mine."

- Iranul e pe agenda lui Trump, dar momentan vrea să ajungă la o concluzie privind dosarul ucrainean. Între timp, pentru a nu pierde controlul narațiunii, mai aruncă una-două sancțiuni, apoi o cutie de bomboane sau face un copy paste Obama de Nowruz.

- Oh, China, my China! I am on the way!”, scrie Ioana Nelia Bercean.

România, mai puțin adecvată noii lumi

Par scenarii de film, dar înainte de filme au fost cărțile despre diplomați, diplomație, teorii ale RI și politică externă, adaugă aceasta.

„Despre back channels și profesioniști care au înțeles lumea, iar când lumea s-a schimbat, s-au adaptat și i-au trimis în față pe cei pregătiți să gândească neortodox, neconvențional și curajos. Adică să fie adecvați vremurilor lor. Asta lipsește, de fapt, României. Adecvarea la noua lume, nu invitația la o chermeză unde nu s-a decis nimic pe fond. Ni se tot spune că avem nevoie de oameni "cu relații", dar nu vedem că acea generație nu este pregătită să se adapteze din mers, nu are viziune strategică și curaj tactic. Și nici nu a avut altruismul să pregătească sau să facă loc pentru cei care ar putea oferi o șansă mai bună politicii externe românești. Cărți. Read'em (n.r. citiți-le)”, adaugă aceasta.

Ioana Nelia Bercean este cercetător științific Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale "Ion I.C.Brătianu", din Academia Română. Este expert în relații internaționale și autoarea mai multor articole în publicații de specialitate care tratează subiecte legate de Orientul Mijlociu. Este specializată în sociologie politică, relații internaționale, politică externă, studii de securitate și analiza informațiilor.