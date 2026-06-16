„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase universități din lume

La doar 23 de ani, Daria Teodora Hărăbor, tânăra din Galați care a reprezentat România la olimpiadele internaționale de Astronomie și Astrofizică, a absolvit una dintre cele mai prestigioase universități din lume. După patru ani de studii intense, a obținut o diplomă de licență în fizică și matematică și un masterat în fizică la Harvard, iar acum se pregătește pentru o carieră în cercetarea de vârf.

Dincolo de performanțele academice, povestea sa este și despre identitate, despre dorul de casă și despre întrebarea care îi urmărește pe mulți tineri români de excepție plecați peste hotare: se vor mai întoarce vreodată în România?

De la Galați la una dintre cele mai prestigioase universități din lume

Născută și crescută în Galați, Daria a absolvit Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, iar rezultatele obținute la olimpiadele internaționale de Astronomie și Astrofizică i-au deschis drumul către mediul academic de elită.

În 2022 a fost admisă la Harvard, iar patru ani mai târziu și-a încheiat studiile cu rezultate remarcabile.

Pentru tânăra cercetătoare, faptul că este româncă a reprezentat un avantaj neașteptat într-un mediu extrem de competitiv.

„E foarte bine să fii român la Harvard, pentru că lumea presupune în general lucruri bune despre tine: că ești inteligent, că faci fizică și matematică, iar eu nu am ieșit din acest stereotip”, a declarat Daria Hărăbor într-un interviu acordat publicației Viața Liberă.

„Ești din România? Bine, ești pregătită!”

Una dintre experiențele care au impresionat-o cel mai mult a avut loc chiar în primul semestru de studii.

Daria și-a dorit să urmeze un curs avansat de mecanică cuantică, deși nu îndeplinea toate condițiile recomandate în programa universității. A decis să discute direct cu profesorul.

„I-am spus cum mă cheamă, că am fost la olimpiade și că sunt din România. Și mi-a răspuns: «Ești din România? Bine, ești pregătită, poți să iei cursul!»”, a povestit ea.

Pentru Daria, acel moment spune multe despre reputația pe care România și-a construit-o în mediile academice internaționale.

„Asta mi se pare că sintetizează destul de bine experiența și percepția oamenilor de aici despre români”, a explicat tânăra.

„Unul dintre primele lucruri pe care le spun este că sunt româncă”

Deși trăiește și studiază în Statele Unite, Daria spune că nu și-a ascuns niciodată originile.

„Unul din primele lucruri pe care le spun despre mine în campus este că sunt româncă. E parte din identitatea mea”, mărturisește ea.

De-a lungul anilor, le-a povestit colegilor despre istoria României, despre perioada comunistă, despre personalități precum Nadia Comăneci sau Simona Halep, dar și despre locurile care merită vizitate.

„Am încercat să promovez România colegilor, ca să vină să o viziteze. Le-am zis despre Castelul lui Dracula, despre locurile pentru drumeții montane.”

Când este întrebată despre orașul natal, răspunsul vine simplu și firesc: „Descriu Galațiul ca fiind un oraș la Dunăre, aproape de granița cu Ucraina și Moldova, în sud-estul țării.”

A ales să îi învețe pe elevii români

În paralel cu studiile de la Harvard, Daria nu a renunțat la pasiunea pentru educație.

A devenit asistentă universitară și a predat discipline complexe precum electromagnetismul, optica, mecanica cuantică și astronomia.

Cu toate acestea, spune că cele mai mari satisfacții le are atunci când lucrează cu elevii din România.

„Pentru că oricât de mult m-ar împlini predatul în State, către colegi de facultate, cel mai bine mă simt când le predau elevilor români”, spune tânăra.

Împreună cu profesoara Ana Naghi, contribuie la dezvoltarea Centrului de Excelență Națională în Astronomie și Astrofizică.

„Am ținut foarte multe cursuri cu elevi de gimnaziu și de liceu, ca să-i pregătesc pentru Olimpiadele de Astronomie și Astrofizică”, spune tânăra.

Următorul pas: computere cuantice și doctorat

După absolvirea Harvard, Daria nu își va întrerupe activitatea de cercetare.

„Anul acesta, rămân în Boston și voi lucra în continuare la Harvard. Voi fi asistentă de cercetare într-un laborator de computere cuantice”, a spus Daria.

Ea va lucra sub coordonarea profesorului Mikhail Lukin, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din domeniul fizicii cuantice.

Planurile sale merg însă și mai departe.

Ulterior, Daria intenționează să înceapă un doctorat în fizică la Cornell University, una dintre universitățile de elită ale Statelor Unite.

„Dorința de a veni acasă parcă se stinge”

Poate cea mai sinceră parte a interviului este cea în care vorbește despre întoarcerea în România.

Ca mulți tineri români care au ajuns în centre universitare de top ale lumii, Daria trăiește o dilemă permanentă între dorul de casă și oportunitățile profesionale.

„Cred că niciodată nu va ieși din inima mea planul ăsta, pentru că e ca un fel de speranță pe care o păstrez în adâncul sufletului”, spune ea despre posibilitatea revenirii în țară.

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Totuși, recunoaște că anii petrecuți în străinătate au schimbat multe lucruri.

„Ce-i drept, în anii de când sunt la Harvard sau de când sunt plecată în străinătate, dorința de a veni acasă parcă se stinge”, spune Daria.

Explicația nu ține de lipsa atașamentului față de România, ci de realitățile cercetării moderne.

„Nu e legat de România neapărat, dar mi-am dat seama de ceea ce înseamnă o carieră cu adevărat în cercetare, cum se schimbă lumea, cum se schimbă tehnologia. Pare că, dacă m-aș întoarce în România, n-aș putea să am o carieră în fizică pe care mi-aș dori-o”, a povestit ea.

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Cu toate acestea, nu exclude o revenire: „Mereu păstrez în suflet ideea de a mă întoarce în țară și a preda, poate, la nivel universitar. Poate să deschid o catedră de astronomie și astrofizică, pentru că sunt foarte rare în țară.”

„Mi-e tare dor de Dunăre”

În spatele diplomelor, al laboratoarelor ultramoderne și al performanțelor academice există și nostalgia locurilor natale.

La finalul interviului, Daria a transmis un mesaj emoționant pentru gălățeni: „Vreau doar să transmit că mi-e tare dor de Dunăre. Mi-e dor de faleză, mi-e dor de liceul meu, CNVA, mi-e dor de oamenii din Galați și mă bucur tare mult că pot să vorbesc cu ei prin acest articol.”

La doar 23 de ani, Daria Hărăbor reprezintă una dintre generațiile de tineri români care reușesc să se afirme în cele mai competitive medii academice din lume. Iar povestea sa readuce în discuție o întrebare care preocupă de ani buni România: cum pot fi convinși cei mai buni dintre cei mai buni să se întoarcă acasă?