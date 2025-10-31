search
Publicat:

Un militar a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”.

FOTO: Captură video FocusTV
FOTO: Captură video FocusTV

În total, 5 militari, din Buzău și Vlădeni, au sărit cu parașutele din elicopter, de la 1500 m altitudine, pentru a ateriza în centrul Buzăului, scrie Șansa News.

În timpul aterizării, parașuta unuia dintre militari nu s-a deschis corespunzător, motiv pentru care acesta, un militar cu experiență, a fost nevoit să folosească parașuta de rezervă.

Pe imaginile surprinse la fața locului, se poate observa cum componentele parașutei se încurcă, ceea ce făcea imposibilă aterizarea în siguranță. Militarul a acționat de urgență parașuta de rezervă și astfel a reușit să aterizeze pe sol, fără probleme.

„A fost un incident minor la parașutare, la saltul din aeronavă, așa că militarul  a aterizat cu parașuta de rezervă. Aterizarea s-a făcut în siguranță,  fără probleme. Se întâmplă deseori să aterizezi cu parașuta de rezervă.

Nu a fost un incident care să provoace panică pentru parașutistul respectiv. Nu știm cauza, dar parașutistul a acționat conform procedurilor”, a declarat, lt. col Alexandru Ivanov, ofițer de informare și relații publice al Forțelor pentru Operatii Speciale Târgu Mureș.

Sursă video: Youtube FocusTV

