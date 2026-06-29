Emilia Șercan a câștigat procesul cu Adrian Cioroianu. Directorul Bibliotecii Naționale divulgase că jurnalista investighează doctoratul lui Mircea Geoană

Jurnalista Emilia Șercan a anunțat că a câștigat procesul penal intentat istoricului Adrian Ciororianu, acuzat că a divulgat public faptul că ziarista investighează teza de doctorat a lui Mircea Geoană.

Potrivit jurnalistei, Tribunalul București i-a aplicat directorului Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, un avertisment, cu renunțarea la aplicarea pedepsei, și l-a obligat să plătească jurnalistei daune morale de 5.000 de lei și cheltuieli de judecată.

”Tribunalul București s-a pronunțat azi în dosarul penal în care Adrian Cioroianu a fost trimis în judecată pentru divulgare de informații secrete sau nepublice în legătură cu dezvăluirea publică a faptului că îî verificam teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Instanța a constatat următoarele: că Adrian Cioroianu a săvârșit infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Instanța a decis însă să renunțe la aplicarea unei pedepse și să îi aplice un avertisment, care este cea mai ușoară sancțiune prevăzută de Codul penal.

Ca să rezum ideea deciziei, Adrian Cioroianu este un infractor necondamnat, iar instanța i-a aplicat o sancțiune penală, dar nu a considerat necesar să-i aplice și o pedeapsă.

Încă un lucru: instanța mi-a admis acțiunea civilă, ceea ce înseamnă că mi-a dat dreptate în legătură cu existența unui prejudiciu și a dispus ca Adrian Cioroianu să-mi achite, în solidar cu Biblioteca Națională, suma de 5.000 de lei cu titlu de daune morale. Adrian Cioroianu va trebui să îmi achite integral și onorariul de avocat, dar și să plătească 1.200 de lei statului cu titlu de cheltuieli de judecată. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel”, scrie Emilia Șercan pe Facebook.

Șercan relatează și circumstanțele în care s-a născut acest proces.

”În februarie 2024, după ce am scris pe Facebook că la Biblioteca Națională este frig și am pus o poză din interior, Adrian Cioroianu, pe atunci director al bibliotecii, a divulgat faptul că îi verificam teza de doctorat lui Mircea Geoană. Deși i-am atras atenția de două ori că săvârșește o infracțiune, pentru că ce studiam eu la Biblioteca nu era informație publică, ba era protejată de GDPR și de regulamentele interne ale instituției, Cioroianu a continuat să facă public acest lucru pe Facebook. Sper ca demersul meu de a-mi proteja activitatea de jurnalist, dar și decizia de azi să le dea curaj și altor jurnaliști să se adreseze justiției atunci când persoane aflate în funcții publice divulgă informații despre subiectele la care lucrează”, a mai scris jurnalista.

Adrian Cioroianu, deranjat de postarea jurnalistei în care se plângea că în sălile de lectură de la Biblioteca Națională este frig, a divulgat ancheta în curs a Emiliei Șercan.

„Mesaj pentru o doamnă care pare a-și fi găsit, în fine, menirea: Emilia Șercan tot ia temperatura pe holurile Bibliotecii Naționale, cu un termometru de cameră. Nu vreau să par neelegant, dar aș avea o replică, în virtutea libertății de exprimare și în registrul umorului oltenesc, că tot e azi ziua marelui Marin Sorescu: doamnă, nu cumva v-ar ajuta mai mult un termometru la subraț?!

Emilia Sercan caută mai nou plagiat la Mircea Geoană și, în treacăt, mai ia și temperatura prin spațiile deschise ale Bibliotecii Naționale... Azi iar mă atacă și pe mine, ceea ce deja devine distractiv (compulsiv e altceva, la dânsa). Dacă aș fi convins că îi face bine, aș lăsa-o în pace. Dar s-ar putea să n-o las în pace, pentru că mai există și ideea de calomnie în justiția modernă”, a scris Cioroianu pe Facebook.