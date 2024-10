Directorul Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, are calitatea de inculpat în dosarul deschis pentru divulgarea de informații confidențiale

Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, a fost anunțat de procurori că este inculpat în dosarul deschis pentru divulgarea de informații confidențiale, transmite jurnalista Emilia Șercan, miercuri.

„Parchetul Tribunalului Bucureşti i-a comunicat azi, oficial, calitatea de inculpat lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale, în dosarul deschis pentru divulgare de informaţii secrete sau nedestinate publicităţii, după ce în februarie a divulgat pe Facebook faptul că am cerut verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. Până astăzi, Adrian Cioroianu a avut calitatea de suspect în acest dosar. Schimbarea de încadrare juridică indică finalizarea cercetării penale şi o potenţială trimitere în judecată”, a scris pe Facebook Emilia Şercan.

De asemenea, aceasta declară că nu știe cum se va finaliza dosarul, dacă directorul va fi trimis în judecată sau nu, datorită lipsei încrederii în organele judiciare.

”Nu ştiu cum se va finaliza acest dosar – dacă directorul instituţiei va fi trimis în judecată sau nu, pentru că încrederea mea în organele de urmărire penală (poliţişti sau procurori) este foarte scăzută, având în vedere experienţele avute până acum. Tot din aceste experienţe cu organele de urmărire penală am înţeles următorul lucru: noi, jurnaliştii, suntem efectiv singuri în faţa oricărui abuz la care suntem supuşi din cauza meseriei noastre. Tulburător de singuri”, a mai afirmat jurnalista.

În contextul investigației realizate de Emilia Șercan și publicată pe PressOne, în care a demonstrat că Mircea Geoană a plagiat prin traducere, jurnalista declară că a primit amenințări cu moartea.

„La sfârşitul lunii august, după ce Comisia de Etică a ASE a dat acel mizerabil verdict de neplagiat, am primit o nouă ameninţare cu moartea, care are legătură exact cu dezvăluirile mele despre teza lui Geoană. Dosarul a ajuns tot la Parchetul Tribunalului Bucureşti, la acelaşi procuror din cazul Cioroianu. Şi, uite aşa, m-am întors de unde am plecat: la nesfârşita oboseală de a-ţi face meseria fără grija că cineva va încerca cumva să te blocheze sau să te oprească”, povestește Emilia Șercan.

Adrian Cioroianu, deranjat de postarea jurnalistei de la începutul anului în care se plângea că în sălile de lectură de la Biblioteca Națională este frig, a divulgat ancheta în curs a Emiliei Șercan. Drept urmare, jurnalista a depus plângere.

„În zona spațiilor libere pentru lectură, de la parter, acolo unde mai ales studenții obișnuiesc să învețe sau să lucreze pentru diverse proiecte erau 16,6 grade.

Temperatura se vede pe termometrul pe care l-am luat cu mine de acasă special ca să văd câte grade sunt în cea mai importantă bibliotecă din țara asta.

Atmosfera era absolut dezolantă, cu oameni îmbrăcați mai ceva ca cei care au umblat azi pe afară în București, pentru că pe stradă nu am văzut pe nimeni cu gluga în cap. Temperatura exterioară a fost azi de 18 grade.”, povestește aceasta,