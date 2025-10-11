search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
Ecotichetele Rabla vândute „la negru” pe internet. Experții avertizează: este imposibil și riscant

Publicat:

Epuizate în doar 13 minute, ecotichetele oferite prin programul Rabla pentru mașinile cu motoare termice sau hibride au ajuns acum pe internet, unde unii „vânzători” le oferă pe sume de bani. Doar că aceste tichete nu pot fi înstrăinate, fiind strict nominale, iar încercarea de a le cumpăra reprezintă, cel mai probabil, o formă de înșelătorie, notează Digi24. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Fondurile pentru această categorie de mașini s-au terminat extrem de rapid, timp în care aproximativ 7.000 de persoane au reușit să se înscrie. La scurt timp după închiderea sesiunii, internetul s-a umplut de anunțuri în care diverși utilizatori pretind că vând vouchere Rabla.

Într-o conversație cu un reporter Digi24, un presupus vânzător a admis că tranzacția s-ar face „pe sub mână”:

- Am văzut și eu un anunț de-al dumneavoastră cu un voucher Rabla.

- Da, spuneți.

- M-ar interesa și pe mine, mai este valabil anunțul?

- Anunțul este valabil. Numai atâta, dumneavoastră ce fel de mașină vreți să luați?

- Vreau o mașină cu un motor pe benzină.

- Benzină, da, motor termic.

- Mhm, da da.

- Ok!

- Dar cum facem, că din ce știu eu, vânzarea asta e ușor ilegală...

- Da nu-i vorba de vânzare. Eu, adică îmi dați niște bani cash n-am, altă soluție nu am. Nu e ilegală, în sensul că eu dacă nu vreau să-mi cumpăr acuma și dacă cineva vrea ... Nu poate să oprească nimenea

- Mă duc la dealer să vedem ce rezolvăm și eventual vă sun după aceea

- Da, spuneți-i că este formal, atâta doar că nu-l aveți dumneavoastră, vi-l dă cineva. Lor le puteți spune că gratuit, că doar nu o să le spuneți de bani...”

Specialiștii atrag însă atenția că transferul voucherului nu este posibil.

„Poate fi o țeapă sau o neînțelegere. Solicitantul se înscrie nominal, cu actele sale personale și certificatele fiscale. Este imposibil ca un voucher să fie folosit de altcineva. Persoana care se înscrie trebuie să fie aceeași care cumpără mașina nouă”, explică Ana Bancu, reprezentanta unui dealer auto.

În prezent, mai sunt fonduri disponibile doar pentru mașinile plug-in hibrid și electrice, în timp ce cererea pentru mașinile termice a depășit rapid toate așteptările.

