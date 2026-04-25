Premierul Bolojan, mesaj după incidentul din Galați: „Condamn fără rezerve această încălcare gravă a spațiului aerian românesc”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce o dronă de fabricație rusească a căzut în județul Galați și a afectat o gospodărie, precizând că au fost luate imediat măsurile necesare și că autoritățile au acționat coordonat pentru gestionarea situației.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților”, a transmis premierul pe Facebook.

Bolojan a calificat incidentul drept o încălcare gravă a spațiului aerian și a cerut Moscovei să înceteze astfel de acțiuni.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că astfel de incidente sunt legate de războiul din Ucraina și generează riscuri de securitate pentru România și pentru statele de pe Flancul Estic.

„Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic”, a transmis premierul.

În final, Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul va continua să acționeze pentru întărirea securității naționale.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a mai scris acesta.