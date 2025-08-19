Universitatea Cluj a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a șasea a Superligii de fotbal, în care „șepcile roșii” au jucat cea mai mare parte a timpului în inferioritate numerică.

U a marcat prin croatul Dino Mikanovic (4), cu un voleu la colțul scurt, în urma unei centrări a lui Andrei Gheorghiță.

Clujenii au rămas în zece oameni în min. 10, când Iulian Cristea a fost eliminat pentru fault în postură de ultim apărător la Alexandru Ișfan, care gazdele au primit doar lovitură liberă din marginea careului, deși infracțiunea s-a încheiat în suprafața de pedeapsă.

Eroul „șepcilor roșii” a fost Dino Mikanovic, care a înscris după o pasă inspirată oferită de debutantul Andrei Gheorghiță. Deși au rămas în zece oameni încă din minutul 10, când Iulian Cristea a fost eliminat pentru un fault asupra lui Ișfan din postura de ultim apărător, „studenții” au luptat exemplar și au plecat cu toate punctele de la malul mării.

Farul a dominat jocul însă a fost lipsită de inspirație și nu a reușit să își creeze ocazii clare de gol. Farul a suferit prima înfrângere acasă în acest sezon și are ca obiectiv clasarea în play-off. Și o ratare este acceptată, însp doar dacă jocul oferă speranțe de creștere, a precizat patronul Gică Hagi (60 de ani). Dacă lucrurile nu vor merge bine la echipă, „Regele” este pregătită să revină în iarbă.

Zicu, supărat pe arbitraj

După Farul - U Cluj 0-1, Ianis Zicu (41 de ani), tehnicianul dobrogenilor, a întocmit o analiză în detaliu a eșecului din această seară, al doilea consecutiv în Superligă.

Acesta a spus că, în ciuda faptului că echipa sa a avut superioritate numerică încă din minutul 10, deciziile greșite ale jucătorilor și circulația prea lentă a mingii au împiedicat egalarea. A criticat în termeni duri și decizia „centralului” Florin Andrei de a nu acorda penalty la faza eliminării lui Iulian Cristea, considerând că stoperul „studenților” l-a ținut pe Ișfan inclusiv în interiorul careului.

„Este dureros că foarte mulți jucători au luat decizii greșite în situații de superioritate pe benzile laterale. Trebuia să pasăm mai rapid, însă circulația mingii a fost mult prea lentă. Am jucat 90 de minute cu un om în plus și nu am reușit să egalăm, ceea ce ne doare foarte mult. Aveam șansa să urcăm pe locul 2, dar din nou, o decizie incorectă ne-a afectat.

Cred că a fost penalty la faza respectivă. După ce a dat cartonașul roșu, arbitrajul ar fi trebuit să fie puțin mai echidistant. De acolo a început o manieră ciudată de arbitraj, cu momente de întârziere și faulturi acordate astfel încât să-i ajute să ajungă în prelungiri.

Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire. Am avut atât de multe momente cu un om în minus și totuși nu am reușit să egalăm în timpul regulamentar. U Cluj este o echipă puternică, ne-au pus probleme în duelurile unu contra unu. Lukic a ajutat foarte mult, a reținut toate mingile, însă asta nu justifică deciziile noastre greșite în anumite momente”, a spus Ianis Zicu, la sfârșitul partidei de la malul Mării Negre.

Declarațiile lui Sabău, antrenorul învingătorilor