Doliu în lumea presei: A murit Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a încetat din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă dedicată promovării prestigiului organizației și susținerii jurnalismului de calitate în țară și în diaspora.

A încetat din viaţă Sorin Stanciu, preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România anunţă cu profundă tristeţe dispariţia neaşteptată a preşedintelui Sorin Stanciu.

Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experienţă profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR şi pentru menţinerea organizaţiei pe coordonatele fireşti ale unei uniuni de creaţie şi de utilitate publică.

Ales în funcţia de preşedinte al UZPR în luna iulie 2024, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o o pleiadă de manifestări, evenimente şi proiecte care au reflectat importanţa pentru societate a celei mai mari organizaţii de breaslă din România.

Fidel crezului său, "UZPR suntem noi, toţi, egali", Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizaţiei şi şi-a pus puterea şi priceperea în slujba UZPR şi a membrilor săi din ţară şi din diaspora.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!