Doi români, printre victimele incendiului devastator din Bruxelles. Unul a murit, iar celălalt are arsuri grave

Printre victimele incendiului izbucnit marți dimineață într-o clădire din centrul Bruxellesului se numără şi doi români. Unul dintre ei a murit, iar celălalt a suferit arsuri grave și este internat într-un spital din capitala Belgiei.

Surse oficiale din Ministerul Afacerilor Externe au precizat pentru Știrile Pro TV că printre victimele incendiului din clădirea OXY se află şi doi cetățeni români. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 40 de ani, care ar fi decedat, și despre un tânăr de 20 de ani, care a fost rănit.

Potrivit primelor informații, bărbatul care și-a pierdut viața era originar din zona Cernăuți și avea dublă cetățenie, română și ucraineană, iar tânărul rănit este din județul Bacău. Acesta a suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului și a fost transportat la spitalul de arși din Bruxelles, unde primește îngrijiri medicale.

Vă reamintim că incendiul a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 7:30, în clădirea OXY, aflată în renovare şi situată în Piața De Brouckère, în centrul Bruxellesului. Focul a pornit în zona puțurilor de lift ale imobilului, aflat în plin proces de renovare.

În momentul izbucnirii incendiului, pe șantier se aflau aproximativ 200 de muncitori. Cei mai mulți au reușit să iasă din clădire, însă două persoane au suferit arsuri grave și au fost transportate la spital. Un pompier a avut nevoie, de asemenea, de îngrijiri medicale, iar şase muncitori au fost dați dispăruți în primele ore după izbucnirea focului.