Video Incendiu devastator într-o clădire din centrul Bruxellesului. Mai multe persoane au murit, iar șase muncitori sunt dați dispăruți

Un incendiu violent a izbucnit marți în centrul Bruxellesului, la clădirea OXY (fosta Centre Monnaie), aflată în renovare. Tragedia s-a soldat cu mai multe victime. Autoritățile belgiene au confirmat că mai multe persoane și-au pierdut viața, fără să se știe numărul exact moment, în timp ce șase muncitori sunt în continuare dați dispăruți. Există temeri că aceștia ar fi murit în incendiu.

Incendiul a izbucnit în cursul dimineții la turnul OXY, situat în Piața De Brouckère, unul dintre cele mai aglomerate puncte din centrul istoric al capitalei Belgiei. În momentul izbucnirii focului, pe șantier se aflau aproximativ 200 de muncitori, potrivit publicației belgiene VRT.

Majoritatea au reușit să fie evacuați de urgență, însă doi muncitori au suferit arsuri grave și au fost transportați la spital, iar mai mulți sunt dați dispăruți. De asemenea, un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mai multe trupuri au fost găsite într-un puț de lift

Procurorul responsabil cu legislația muncii din Bruxelles, Brecht Speybrouck, a confirmat că salvatorii au descoperit mai multe cadavre într-unul dintre cele două puțuri de lift ale clădirii.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat câte persoane au fost găsite și nici dacă acestea sunt cele șase persoane date dispărute.

„Sunt muncitori despre care știm că lucrau pe șantier, dar cu care nu am reușit să luăm legătura. Două lifturi sunt blocate în puțurile lor. Pompierii au reușit să facă o mică deschidere într-unul dintre lifturi și au găsit mai multe victime în interior. Nu este încă clar câte persoane sunt. Este posibil să fie toate cele șase persoane dispărute, dar este posibil să existe oameni și în celălalt lift sau în alte zone ale clădirii”, a declarat Brecht Speybrouck, conform The Sun.

Flăcările s-au propagat rapid prin puțul liftului

Conform purtătorului de cuvânt al pompierilor din Bruxelles, Walter Derieuw, incendiul a izbucnit inițial la etajele inferioare ale clădirii.

„Incendiul de la primul și al doilea etaj a fost adus rapid sub control. Totuși, flăcările s-au propagat prin puțul liftului, ajungând până la nivelul -2, ceea ce a provocat un incendiu puternic, stins în jurul orei 09:00”, a explicat acesta.

Pompierii continuă operațiunea de căutare și salvare, concentrându-se în special asupra lifturilor și puțurilor de lift, unde există posibilitatea ca muncitorii dispăruți să fie blocați.

A fost deschisă o anchetă

Inspectorii de muncă au anunțat că a fost deschisă o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele tragediei. Deocamdată, cauza incendiului nu este cunoscută.

Clădirea OXY, cunoscută în trecut sub numele de Centre Monnaie, este un imobil emblematic construit în anii '70 și se află în plin proces de reconversie urbană, în cadrul unui proiect estimat la aproximativ 150 de milioane de euro. După finalizarea lucrărilor, clădirea urma să găzduiască apartamente, spații de birouri, un hotel, restaurante și un bar amenajat pe acoperiș.