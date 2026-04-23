Video Accident feroviar grav în Danemarca: două trenuri s-au ciocnit frontal. Cel puțin 17 răniți, iar 4 sunt în stare critică

Un accident feroviar grav a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, după ce două trenuri locale s-au ciocnit frontal la doar 40 de kilometri de Copenhaga. Incidentul s-a produs pe linia care leagă localitățile Hillerød și Kagerup, iar bilanțul preliminar indică mai multe persoane rănite, unele aflate în stare critică, notează Reuters.

Coliziune frontală între două trenuri locale

Potrivit autorităților, accidentul a avut loc în apropierea unei treceri la nivel, pe Isterødvejen, unde cele două trenuri s-au izbit frontal. Serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 6:30 dimineața și au intervenit masiv la locul tragediei.

Reprezentanții serviciului de pompieri din regiunea Copenhaga au confirmat că este vorba despre două trenuri locale implicate într-o coliziune directă.

„Există răniți printre pasageri. Toți oamenii au fost evacuați din trenuri, astfel că nu există persoane blocate. Au fost mobilizate resurse importante la fața locului”, au transmis autoritățile.

Zeci de victime, mai mulți răniți grav

Trine Egetved, primarul municipiului Gribskov, a scris pe Facebook că există „numeroși răniți, inclusiv 12 în stare critică, care au fost transportați cu elicopterul la spitalul Rigshospitalet”, relatează publicația daneză Berlingske.

Alte publicații locale și news.ro anunță că au fost identificate 17 persoane rănite, dintre care patru sunt în stare critică.

Primarul orașului Gribskov, Trine Egetved, a declarat că situația este „șocantă” și a precizat că există numeroși răniți grav, unii fiind transportați de urgență cu elicopterul la spitalul Rigshospitalet.

Toate persoanele rănite au fost preluate de ambulanțe sau transportate aerian, iar pasagerii nevătămați au fost duși într-un punct de adunare organizat de autorități.

Imagini de la intervenția salvatorilor SURSA VIDEO: jyllands-posten.dk

Intervenție de amploare și transporturi afectate

La locul accidentului au fost trimise șapte ambulanțe, mai multe echipaje de intervenție, vehicule medicale și un elicopter al forțelor armate. Operațiunile de salvare au fost descrise drept complexe, însă autoritățile au anunțat că situația este sub control.

Circulația trenurilor în zonă a fost suspendată pe termen nedeterminat, iar un segment de drum din apropiere a fost închis, urmând să rămână blocat pentru o perioadă mai lungă.

Ancheta este în desfășurare

Poliția din regiune a transmis că nu poate oferi deocamdată detalii despre cauza accidentului sau amploarea exactă a pagubelor. La fața locului se desfășoară investigații tehnice care ar putea dura o perioadă mai lungă.

Operatorul feroviar responsabil de linie a anunțat, la rândul său, că nu va specula asupra cauzelor producerii accidentului până la finalizarea anchetei.

Reacții după accident

Autoritățile locale au transmis mesaje de solidaritate cu victimele și familiile acestora. Primarul din Gribskov a declarat că este „profund afectat și șocat” de cele întâmplate, subliniind că linia feroviară este frecvent utilizată de locuitori, inclusiv de elevi și angajați.

Accidentul readuce în atenție siguranța transportului feroviar în regiune, în condițiile în care ancheta urmează să stabilească exact cum a fost posibilă o coliziune frontală între două trenuri pe aceeași linie.

Autoritățile promit că vor reveni cu informații pe măsură ce investigațiile avansează.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, arată news.ro. În 2019, o coliziune implicând un tren de călători s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi. În 2005, o persoană a murit în urma unei coliziuni între un tren şi un vehicul agricol.