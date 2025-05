Interlopul Ionuţ Moșailov a sunat la Poliție, pentru că s-a simțit amenințat. Răfuială pe străzile din Bârlad

Tensiuni între clanurile interlope din Moldova. Un episod inedit a avut loc pe străzile din Bârlad, unde un cunoscut personaj din lumea interlopă a cerut ajutorul poliției, simțindu-se în pericol.

Ionuț Moșailov, un interlop cunoscut din Vaslui, a alertat autoritățile după ce a fost urmărit cu mașina pe străzile din oraș de un grup de tineri din Bârlad, veniţi să răzbune „onoarea” unui prieten. Incidentul a avut loc în noapte de 20 spre 21 mai, chiar în centrul orașului, unde echipajele de poliție au intervenit pentru a preveni o posibilă escaladare a situaţiei, scrie presa locală.

„Vulturul” Ionuț Moșailov a sunat la 112, după ce câţiva tineri din Bârlad l-au urmărit pe străzile din Vaslui cu maşina, dar la apariţia autorităţilor, nu a mai recunoscut că a solicitat ajutorul poliţiei.

„Ce vrei, mă? Vrei bătaie? Vii la Vaslui și vrei să mă legi? Așa bolnav ești, vii și cauți aici scandal fără motiv? Crezi că eu mă leg pentru tine, nebunule care ești? Eu nu sunt pregătit să mă duc la pușcărie pentru tine”, i-a spus Ionuț Moșailov unuia dintre interlopii din Bârlad, de faţă cu agenţii de poliţie.

„Ăi, nu mai înjura. Vezi ce faci tu? Bagi lumea la pușcărie. Oamenii au venit să vorbească”, i-a spus unul dintre bârlădeni lui Moșailov.

„Dacă s-o oprit Poliția aici, sunt de vină eu? Nu știu, nu am sunat eu”, a negat el în faţa tinerilor că i-a fost frică şi a apelat la ajutor.

De unde a pornit scandalul

Potrivit presei locale, întregul conflict ar fi pornit de la o serie de live-uri făcute pe TikTok de Ionuţ Moșailov şi bunul său prieten Adrian Corduneanu, care l-ar fi defăimat pe Bogdan Pancu, nimeni altul decât fostul cumnat al Costel Corduneanu, liderul interlopilor din Iaşi.

Înainte ca prietenii lui să ajungă la Vaslui pentru a-i spăla „onoarea”, Bogdan Pancu a postat, la rândul său, un material video pe TikTok.

„Vreau să lămuresc o situație cu un video postat de Adrian Corduneanu pe Tik Tok, acum vreo două zile, despre mine. Eram la mare în Italia cu un cumătru, stăteam la o masă. Lângă era o masă cu niște italieni și fac o caterincă. Râdeam cu o înghețată, nu a fost nimic ieșit din comun. Am fost scos bulangiu, că s*g p***a, că mă așteaptă la Iași. Păi măi, Adriane, asta e răsplata ta pentru câte am făcut pentru familia voastră? Știi foarte bine, Costel a fost cumătrul meu. Știi foarte bine chestia cu apartamentul care s-a dus, nu am pus preț pe nimic. În contul lu’ Costel, în contu’ la alea.. nu am făcut alarmă. Am fost ars, nu mai contează. Nu vreau să vorbesc mai multe, că nu e ok. Dar văd că din toate astea sunt scos și bulangiu. Dar de ce, frate? De ce sunt scos vânzător? (…) Adriane, asta merit eu? Ai stat cu familia mea, cu copiii mei. Nu meritam asta. Nu sunt bulangiu, nu sunt m**t, am familie, frate!”, a spus Bogdan Pancu.

La scurt timp, prietenii săi s-au mobilizat şi au plecat spre Vaslui, unde aventura lor a luat sfârşit la apariţia poliţiei solicitate de Ionuţ Moșailov.

Adrian Corduneanu sare în apărarea lui Moșailov

Deşi poliţia a reuşit să dezamorseze zensiunile dintre clanurile interlope pe moment, răfuiala continuă pe TikTok, unde Adrian Corduneanu a postat un material video în care îi ia apărarea pritenului său Ionuţ Moșailov.

„Moșailov are probleme. Nu are, mă, probleme. S-au dus acolo 20-30 (de oameni). N-a spart nimeni nimic. Nu a îndrăznit unul să pună un deget pe el de rușine. S-au dus de poze. Poze, alarmă falsă, că așa e Pancu. Îi plac pozele și alarmele false. Regii de alea, ieftine, expirate… Dacă o dat cineva un deget sau dacă a spart cineva un balon sau un bec. Nimic. Cum au venit, așa au plecat. Eu v-am zis că Moșailov stă bine în teren. Dacă voi nu mă credeți…”, a spus interlopul Adrian Corduneanu pe TikTok în spijinul prietenului său.