search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Directorul general al Grampet, pus sub control judiciar. Cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei

0
0
Publicat:

Directorul general al Grampet, Cristian Rădulescu, acuzat de dare de mită după ce ar fi dat 500.000 de euro unui practician în insolvență, a fost pus sub control judiciar, procurorii anticorupție stabilind că are de plătit o cauțiune de 500.000 de lei.

Cineva pune pe masă mai multe bancnote de 50 de euro, sugerând darea de mită
Directorul general al Grampet este acuzat că ar fi dat mită 500.000 de euro. Foto arhivă

„Inculpatul va depune în termen de 3 zile o cauțiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție”, a informat miercuri DNA.

Procurorii anticorupție au stabilit că, în cursul anului 2025, „una dintre societățile pe acțiuni din grupul de firme în care este director și inculpatul R.C., a intrat în procedura de concordat preventiv, motiv pentru care, în dosarul deschis pe rolul instanței, a fost desemnată de către Curtea de Apel București o societate de practicieni în insolvență care să asigure supravegherea activității debitorului, analizarea situației economico-financiare, întocmirea și monitorizarea planului de redresare, precum și relația procedurală cu creditorii și instanța, în vederea implementării măsurilor necesare pentru restructurarea obligațiilor și evitarea stării de insolvență”.

Potrivit informațiillor „Adevărul”, inculpatul R.C. este Cristian Rădulescu, director general al Grampet Group, companie fondată de Gruia Stoica.

Procurorii anticorupție au stabilit că, în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, Cristian Rădulescu i-ar fi promis practicianului în insolvență desemnat, să supravegheze concordatul preventiv al societății (martor în cauză) foloase necuvenite constând în suma de 500.000 de euro, precum și suplimentarea onorariului profesional, în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență față de o altă societate din același grup.

Promisiunile ar fi fost formulate în legătură directă cu atribuțiile exercitate de practician, în calitate de administrator concordatar, scopul urmărit fiind urgentarea dobândirii, de către grupul de firme, a unui imobil situat în municipiul București, inclus în activul societății aflate în concordat”, precizează DNA în comunicat.

În acest context, susțin procurorii, Rădulescu ar fi urmărit ca administratorul concordatar să își îndeplinească în mod defectuos obligațiile sale profesionale, în special în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare, susținerea apărării în fața judecătorului-sindic, declararea și motivarea apelului împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță, precum și derularea procedurilor de executare silită asupra bunurilor societății.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Cristian Rădulescu trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, a informat miercuri DNA.

Grupul GRAMPET, fondat în 1999 de omul de afaceri Gruia Stoica, este prima multinațională cu capital românesc și cel mai mare operator feroviar privat de marfă și logistică din Europa Centrală și de Sud-Est.

Activitatea principală a companiei este de transport feroviar de marfă (prin Grup Feroviar Român - GFR), servicii logistice, producție și reparații de material rulant (vagoane și locomotive).

Compania operează în 10 țări europene, printre care România, Ungaria, Bulgaria, Germania și Austria și include 18 companii, printre care se numără Electroputere VFU Pașcani, Reva Simeria și unități în Ungaria (Debreceni Vagongyár).

Grupul are aproximativ 7.500 de angajați și o experiență de peste 25 de ani în sectorul industrial.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Pensia pentru limită de vârstă 2026. Cine poate ieși la pensie anul acesta
playtech.ro
image
Vești proaste pentru Costel Gâlcă și rapidiști. A venit anunțul după victoria de la Sibiu – joacă abia în martie. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
România, vizată de un război al Rușilor? Țara noastră apare în Operațiunea „Faza zero”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței