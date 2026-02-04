Directorul general al Grampet, pus sub control judiciar. Cauțiunea a fost stabilită la 500.000 de lei

Directorul general al Grampet, Cristian Rădulescu, acuzat de dare de mită după ce ar fi dat 500.000 de euro unui practician în insolvență, a fost pus sub control judiciar, procurorii anticorupție stabilind că are de plătit o cauțiune de 500.000 de lei.

„Inculpatul va depune în termen de 3 zile o cauțiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție”, a informat miercuri DNA.

Procurorii anticorupție au stabilit că, în cursul anului 2025, „una dintre societățile pe acțiuni din grupul de firme în care este director și inculpatul R.C., a intrat în procedura de concordat preventiv, motiv pentru care, în dosarul deschis pe rolul instanței, a fost desemnată de către Curtea de Apel București o societate de practicieni în insolvență care să asigure supravegherea activității debitorului, analizarea situației economico-financiare, întocmirea și monitorizarea planului de redresare, precum și relația procedurală cu creditorii și instanța, în vederea implementării măsurilor necesare pentru restructurarea obligațiilor și evitarea stării de insolvență”.

Potrivit informațiillor „Adevărul”, inculpatul R.C. este Cristian Rădulescu, director general al Grampet Group, companie fondată de Gruia Stoica.

Procurorii anticorupție au stabilit că, în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, Cristian Rădulescu i-ar fi promis practicianului în insolvență desemnat, să supravegheze concordatul preventiv al societății (martor în cauză) foloase necuvenite constând în suma de 500.000 de euro, precum și suplimentarea onorariului profesional, în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență față de o altă societate din același grup.

„Promisiunile ar fi fost formulate în legătură directă cu atribuțiile exercitate de practician, în calitate de administrator concordatar, scopul urmărit fiind urgentarea dobândirii, de către grupul de firme, a unui imobil situat în municipiul București, inclus în activul societății aflate în concordat”, precizează DNA în comunicat.

În acest context, susțin procurorii, Rădulescu ar fi urmărit ca administratorul concordatar să își îndeplinească în mod defectuos obligațiile sale profesionale, în special în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare, susținerea apărării în fața judecătorului-sindic, declararea și motivarea apelului împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță, precum și derularea procedurilor de executare silită asupra bunurilor societății.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Cristian Rădulescu trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

„Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, a informat miercuri DNA.

Grupul GRAMPET, fondat în 1999 de omul de afaceri Gruia Stoica, este prima multinațională cu capital românesc și cel mai mare operator feroviar privat de marfă și logistică din Europa Centrală și de Sud-Est.

Activitatea principală a companiei este de transport feroviar de marfă (prin Grup Feroviar Român - GFR), servicii logistice, producție și reparații de material rulant (vagoane și locomotive).

Compania operează în 10 țări europene, printre care România, Ungaria, Bulgaria, Germania și Austria și include 18 companii, printre care se numără Electroputere VFU Pașcani, Reva Simeria și unități în Ungaria (Debreceni Vagongyár).

Grupul are aproximativ 7.500 de angajați și o experiență de peste 25 de ani în sectorul industrial.