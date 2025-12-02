Cine este miliardarul român care construiește o fabrică de vagoane de marfă în Ungaria, în parteneriat cu o companie chineză. De ce a ales orașul Debrecen

Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, construiește o nouă fabrică de trenuri în Ungaria, în parteneriat cu grupul chinez CRRC Shandong. Locația aleasă este Debrecen, unde Grampet deține deja o unitate specializată în repararea și modernizarea vehiculelor feroviare. Producția este estimată să înceapă în 2025.

Alegerea orașului maghiar Debrecen a fost determinată de mai mulți factori: prezența deja stabilă a Grupului Grampet în zonă, costurile moderate de operare, avantajele logistice și deschiderea mediului de reglementare din Ungaria.

Grupul CRRC Shandong face parte dintr-unul dintre cele mai mari grupuri de producție de vehicule feroviare din lume, în timp ce Grampet este cel mai mare operator privat de transport de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est, transportând anual peste 15 milioane de tone.

Compania emblematică a grupului, Grup Feroviar Român, angajează peste 2.600 de persoane și a generat vânzări de 1,027 miliarde lei în 2023.

Investiția face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare feroviară în Ungaria, începută încă din 2024, când Acemil Zrt. și CRRC Zhuzhou Locomotive au colaborat pentru reluarea producției de locomotive și construirea unei capacități comune de asamblare a vagoanelor de marfă. Tot atunci au fost anunțate patru centre profesionale dedicate întreținerii căilor ferate, educației și cercetării, scrie Világgazdaság.

Fabrica Grampet-CRRC se integrează astfel într-o rețea industrială feroviară regională care prinde contur, consolidând poziția Debrecenului ca hub industrial pentru producția de vehicule feroviare.