search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Miruță a trimis Corpul de control la CNAIR, după ce compania a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj privind Autostrada Sebeș–Turda

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a trimis Corpul de Control la CNAIR, după ce compania a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj privind lucrările de pe Autostrada Sebeș–Turda.

Compania de drumuri a pierdut cel peste 340 de milioane de lei
Autostrada Sebeș–Turda FOTO FB CNAIR

Mai mult, pentru situația de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a precizat că situația ridică semne serioase de întrebare.

Compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român”, a scris Cosma joi seara, pe Facebook.

Recepția lucrărilor, decisivă în pierderea arbitrajului

Horațiu Cosma a explicat că Lotul 1 al autostrăzii, început în 2014 și trebuia finalizat în 2016 pentru 540 de milioane de lei.

„A fost deschis abia în 2020, după 4 ani de întârziere.În noiembrie 2021, actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni: lucrările au fost recepționate, iar constructorii urmau să limiteze eventualele penalități din arbitraj la 150 de milioane de lei. Numai că, între timp, am văzut cu toții „calitatea” lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, se arată în același mesaj.

Cosma afirmă că, în primul său mandat la Transporturi, el și fostul ministru Cătălin Drulă au cerut constructorului să remedieze deficiențele și s-au opus recepției unor lucrări neconforme:

Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate.  După noi, a venit domnul Pistol și, la câteva săptămâni de la preluarea mandatului, „a deblocat” situația. A recepționat lucrările. Mai mult, angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția lucrărilor, însă vocile lor au fost reduse la tăcere. Iar surpriza a venit odată cu sentința arbitrară: CNAIR trebuie să plătească nu 150 de milioane, cum semnase, ci peste 340 de milioane de lei. Arbitrul nu a luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, pentru că aceasta nu ar fi respectat rigorile legale - nu a fost legalizată și nici prezentată corespunzător în arbitraj. Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial”.

„Neglijență? Incompetență? Sau altceva?”

Secretarul de stat spune că CNAIR a solicitat plata acestui arbitraj din bani publici.

 CNAIR a trimis săptămâna trecută către Ministerul Transporturilor solicitări pentru plata acestui arbitraj din bani publici. Această situație nu poate fi trecută cu vederea. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, trimite Corpul de Control la CNAIR pentru a verifica întreaga situație. Concluziile vor fi trimise de urgență organelor competente. În plus, va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili. Zi de zi deschidem uși în Ministerul Transporturilor și descoperim probleme grave ascunse sub preș. Diferența dintre noi și exponenții dezastrului bugetar al României este că noi nu întoarcem privirea și nu ne batem joc de români. Facem curățenie până la capăt”, se mai arată în postare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și Rapid: „FCSB e numai una”
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Suspiciune de hantavirus la un pompier din Caraș-Severin. Bărbatul ar fi călătorit recent în Serbia
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ioan Timofte. Silvia Pop a lăsat traiul din România pentru luxul din SUA
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”
digisport.ro
image
Dani Oțil nu și-a mai stăpânit lacrimile. Ce l-a făcut să plângă în emisiunea lui Denise Rifai: „Nu cred că am fost foarte bun la început”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vineri, 22 mai, nu se fac ore. Zi liberă pentru elevi
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer