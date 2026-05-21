Miruță a trimis Corpul de control la CNAIR, după ce compania a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj privind Autostrada Sebeș–Turda

Mai mult, pentru situația de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a precizat că situația ridică semne serioase de întrebare.

„Compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român”, a scris Cosma joi seara, pe Facebook.

Recepția lucrărilor, decisivă în pierderea arbitrajului

Horațiu Cosma a explicat că Lotul 1 al autostrăzii, început în 2014 și trebuia finalizat în 2016 pentru 540 de milioane de lei.

„A fost deschis abia în 2020, după 4 ani de întârziere.În noiembrie 2021, actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni: lucrările au fost recepționate, iar constructorii urmau să limiteze eventualele penalități din arbitraj la 150 de milioane de lei. Numai că, între timp, am văzut cu toții „calitatea” lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, se arată în același mesaj.

Cosma afirmă că, în primul său mandat la Transporturi, el și fostul ministru Cătălin Drulă au cerut constructorului să remedieze deficiențele și s-au opus recepției unor lucrări neconforme:

„Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate. După noi, a venit domnul Pistol și, la câteva săptămâni de la preluarea mandatului, „a deblocat” situația. A recepționat lucrările. Mai mult, angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția lucrărilor, însă vocile lor au fost reduse la tăcere. Iar surpriza a venit odată cu sentința arbitrară: CNAIR trebuie să plătească nu 150 de milioane, cum semnase, ci peste 340 de milioane de lei. Arbitrul nu a luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, pentru că aceasta nu ar fi respectat rigorile legale - nu a fost legalizată și nici prezentată corespunzător în arbitraj. Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial”.

„Neglijență? Incompetență? Sau altceva?”

Secretarul de stat spune că CNAIR a solicitat plata acestui arbitraj din bani publici.

CNAIR a trimis săptămâna trecută către Ministerul Transporturilor solicitări pentru plata acestui arbitraj din bani publici. Această situație nu poate fi trecută cu vederea. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, trimite Corpul de Control la CNAIR pentru a verifica întreaga situație. Concluziile vor fi trimise de urgență organelor competente. În plus, va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea celor responsabili. Zi de zi deschidem uși în Ministerul Transporturilor și descoperim probleme grave ascunse sub preș. Diferența dintre noi și exponenții dezastrului bugetar al României este că noi nu întoarcem privirea și nu ne batem joc de români. Facem curățenie până la capăt”, se mai arată în postare.