Csilla Kató, directoarea artistică a Astra Film Festival din Sibiu, a oferit un moment dramatic la finalul discursului său pe scena sălii Thalia.

Ea s-a prăbușit pe scenă în fața unei săli pline, chiar înainte de începerea galei.

Medicii au intervenit rapid și au asigurat-o că nu este vorba despre o problemă gravă, ci doar despre epuizare.

„Nu îmi amintesc să fi leșinat vreodată, în nici un caz nu am putut imagina, că corpul își poate lua dreptul să se exprime în acest fel: stop joc, așa nu se mai poate merge mai departe!! o prăbușire fără introducere. pe scenă deschisă. într-un cadru festiv. E foarte mult de zis aici, și nu am puterea acum să o fac aici, acum, fiindcă sunt încă slabită”, a scris pe Facebook directoarea artistică a Astra Film Festival.

„Multumesc, de îngrijorarea și sprijinul cu care m-ați înconjurat și ajutat ieri! medicii de la ambulanță au confirmat pe loc, că se pare că nu am probleme grave de sănătate, și leșinul s-a întâmplat în contextul epuizării psihice și fizice”, a mai transmis aceasta.

Jurnalistul Florin Negruțiu a relatat pe Facebook clipele de panică în care medicii din public au intervenit de urgență, acesta fiind prezent în sală. Jurnalistul a scris că înainte de gală, directoarea a vorbit deschis despre presiunea uriașă acumulată în timpul pregătirilor pentru ediția din acest an.

„De vină a fost epuizarea. Cu câteva minute înainte de gala de deschidere îmi spusese că nu mai poate. Că a lucrat în neștire cu doar o mână de oameni ca să poată deschide și ediția de anul acesta a festivalului. Că a trebuit să se confrunte cu multe probleme, cu finanțări care vin cu țârâita, cu dosare de completat, cu raportări, cu birocrație. Că e prea mult pentru un om. Am încurajat-o spunându-i că atâta vreme cât suntem sănătoși putem învinge orice obstacol. I-am zis o banalitate, pe care am ajuns anul ăsta să o cred…”, a scris pe Facebook jurnalistul Florin Negruțiu.