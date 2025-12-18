Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse trece în subordinea Ministerului Muncii

Guvernul a adoptat în ședința de astăzi Ordonanța de Urgență prin care Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) trece din subordinea Executivului în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Această măsură are ca obiectiv creșterea eficienței politicilor publice privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, în contextul nivelului alarmant al violenței domestice din România, precum și al necesității de a dezvolta și implementa mai multe proiecte și politici publice care să vizeze ocuparea forței de muncă și incluziunea socială.

Totodată, modificările legislative urmăresc și alinierea legislației naționale la Directiva (UE) nr.1385/2024 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul MMFTSS.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, MMFTSS va prelua de la Secretariatul General al Guvernului, numărul de posturi, personalul, structura de personal și drepturile salariale aferente, precum și patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare.