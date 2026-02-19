search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va reduce cu 10% cheltuielile de personal. Urmează audituri și reorganizări

Publicat:

Ministerul Mediului își va respecta angajamentul de a reduce cu 10% cheltuielile de personal, a declarat joi ministrul Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă. Reducerile vor fi realizate prin reorganizări și audituri în instituțiile din subordine.

Ministerul Mediului va reduce cu 10% din cheltuielile de personal FOTO: Gov.ro
Ministerul Mediului va reduce cu 10% din cheltuielile de personal FOTO: Gov.ro

Ministrul a explicat că primele măsuri au fost deja aplicate anul trecut, în special la nivelul ANMAP, al Gărzii Forestiere și al Gărzii de Mediu, unde a fost redus numărul funcțiilor de conducere.

„La Ministerul Mediului deja am avut reorganizări care au fost făcute anul trecut pe zona de ANMAP, unde au fost scăzute funcțiile de conducere, numărul de funcții de conducere la Garda Forestieră, de asemenea, la Garda de Mediu, de asemenea. Acestea deja ajută și vor ajuta ca anul acesta să fie îndeplinit un procent din cei 10% care trebuie să fie scăzuți. Pentru restul de până la 10% vom face reorganizări”, a declarat Diana Buzoianu.

Audituri la instituțiile-cheie. Posibile tăieri de sporuri sau concedieri

Pentru a acoperi diferența până la pragul de 10%, Ministerul Mediului va face audituri la instituțiile-cheie din subordine. Scopul este de a evalua necesarul real de personal și cheltuieli pentru anul în curs.

„Avem, în momentul de față, analize care sunt în așteptare de la toate celelalte instituții din subordine pentru a vedea exact care este necesarul pentru anul acesta, suplimentar față de ceea ce s-a făcut la finalul anului trecut. Suntem în discuții pentru a vedea cât am îndeplinit anul trecut prin reducerile care au fost deja făcute pentru posturile de conducere, cât acoperă scăderile de la anul acesta”, a precizat ministrul.

Potrivit Dianei Buzoianu, în urma auditurilor ar putea fi reduse anumite sporuri, iar în unele cazuri nu este exclusă nici varianta concedierilor. „Pasul următor pe care îl vom face va fi să facem audit pe instituțiile-cheie, ca să putem să facem reorganizările. Din auditul respectiv s-ar putea să reiasă să fie scăzute anumite sporuri sau s-ar putea să reiasă că este nevoie să fie făcute inclusiv concedieri”, a mai spus aceasta.

