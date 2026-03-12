Cum au votat parlamentarii solicitarea de suplimentare a echipamentelor militare SUA în România. Un pesedist și un penelist s-au abținut

Votul dat în Parlament privind solicitarea SUA pentru dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane a venit cu o împotrivire din partea membrilor partidelor suveraniste. USR și UDMR a votat în unanimitate, însă doi membri ai partidelor Puterii s-au abținut de la vot.

În cazul principalelor partide ale coaliției de guvernare, PSD și PNL, doi membri s-au abținut de la votul dat în Parlament.

De la PSD, aproape toți parlamentarii au votat „pentru”, cu excepția senatorului Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, și actual vicepreședinte, care s-a abținut de la vot.

În cazul PNL este vorba despre, deputatul Alexandru Popa. În rest, toți parlamentarii liberali au votat „pentru”.

Cum arată votul

Au fost 272 voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, 5 „abțineri” și alți doi parlamentari nu au votat. Membrii grupului minorităților din Camera Deputaților au votat „pentru”, cum era de așteptat.

Au fost două abțineri de la neafiliați, una de la POT și una de la AUR, în contextul în care membrii partidului condus de George Simion, de altfel în sală, nu și-au înregistrat prezența. Voturile „împotrivă” au fost date de 10 reprezentanți ai SOS România, un membru POT și 7 neafiliați.

A fost scandal în Parlament încă dinaintea votului din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Parlamentarii AUR și SOS au dat buzna în ședința comisiilor reunite de apărare, fiind scoși din sală, în contextul în care ședința este una secretă.

Membrii partidelor suveraniste au acuzat că nu au putut citi scrisoarea transmisă de președintele Nicușor Dan, motivând că nu pot vota. Șeful Camerei, Sorin Grindeanu, i-a informat însă că au avut 3 ore la dispoziție pentru a consulta documentul.