Angajatul unui supermarket a primit 12.000 de lire sterline despăgubire după ce a fost omis dintr-o postare de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Bărbaților

Un manager de magazin din Marea Britanie a obținut despăgubiri de aproape 12.000 de lire sterline după ce a fost omis dintr-o postare pe rețelele sociale în care erau felicitați angajații de sex masculin, cu ocazia Zilei Internaționale a Bărbaților.

Darren Cooper, angajat al lanțului de supermarketuri Sainsbury’s, se afla în concediu medical din cauza anxietății atunci când directorul regional a publicat un mesaj în care îi lăuda pe liderii bărbați din companie care „se prezintă la muncă în fiecare zi, își pun ecusonul cu numele și oferă sprijin, îndrumare și leadership”.

Postarea includea o fotografie cu toți managerii de magazin din regiune, fiecare fiind menționat și etichetat, cu excepția lui Cooper, potrivit Sky News.

În fața unui tribunal pentru litigii de muncă din Cardiff, Cooper a declarat că s-a simțit „exclus și umilit” după ce a văzut postarea.

Instanța i-a dat dreptate, stabilind că situația a constituit hărțuire legată de dizabilitate și tratament nefavorabil asociat unei situații generate de dizabilitate.

Tribunalul a decis ca Darren Cooper să primească 11.852 de lire sterline despăgubiri, dintre care 7.500 de lire pentru prejudiciu moral.

Totuși, instanța a respins alte acuzații formulate de reclamant, inclusiv cele privind discriminarea directă pe motiv de dizabilitate și concedierea abuzivă.