Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Decizie importantă în dosarul 10 august. Martorii nu vor mai fi reaudiați, ceea ce ar putea accelera pronunțarea unei hotărâri

Judecătorii Tribunalului Militar București au admis parțial cererile formulate de avocații ce reprezintă comunitatea Declic și unele persoane vătămate în dosarul „10 august 2018”, stabilind că nu mai este necesară reaudierea majorității martorilor.

Dosarul vizează intervenția jandarmilor din 10 august 2018, din Piața Victoriei. FOTO: arhivă

Potrivit soluției pe scurt pronunțate joi, 9 aprilie, instanța a constatat „lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiați până la acest moment”, cu două excepții: martorii Ursulean Vlad și Nicu Dragoș Orlando, care vor fi citați pentru termenul din 16 aprilie 2026.

Cereri respinse pentru audierea unor nume importante

În același timp, instanța a respins ca nefondate solicitările unor părți civile privind reaudierea unor persoane publice, printre care Gabriela Firea, Liviu Dragnea și Raed Arafat.

De asemenea, Tribunalul Militar București a respins ca inadmisibile cererile formulate de persoane care nu au calitatea de părți sau subiecți procesuali principali în dosar, relatează News.ro.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată odată cu fondul cauzei.

Declic: „O veste bună pentru dosarul 10 august”

Reprezentanții Declic au salutat decizia instanței, considerând că aceasta ar putea accelera pronunțarea unei hotărâri.

„O veste bună pentru dosarul 10 august. Judecătorii au admis cererea avocaților Declic, care îl reprezintă pe Ioan Crăciuneanu, și nu vor mai audia toți martorii din Piață. Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripție”, au transmis aceștia.

În urmă cu două săptămâni, avocații organizației au cerut renunțarea la audierea a 373 de martori rămași pe listă, ca urmare a riscului de prescripție a faptelor în doar câteva luni, în octombrie 2026.

Riscul prescripției, invocat de avocați

Potrivit Declic, în dosar au fost deja audiați peste 600 de martori, iar numeroase înregistrări video ar confirma desfășurarea evenimentelor din Piața Victoriei.

Avocații susțin că audierea altor sute de persoane nu ar aduce informații suplimentare și ar întârzia nejustificat procesul, crescând riscul ca dosarul să se încheie fără o decizie definitivă.

„Dacă vor continua... cel mai probabil ne putem lua gândul de la un verdict în dosarul 10 august înainte de prescrierea faptelor. Justiția trebuie să fie eficientă şi rapidă, iar în acest caz termenul rezonabil a fost depășit de multă vreme”, au avertizat aceștia.

Despre intervenția jandarmilor din 10 august 2018

Dosarul vizează intervenția jandarmilor din 10 august 2018, din Piața Victoriei, când forțele de ordine au folosit grenade lacrimogene și alte mijloace de dispersare împotriva protestatarilor.

Conform datelor din anchetă, au fost utilizate zeci de grenade acustice, sute de grenade lacrimogene și sute de cartușe iritante. Expertizele arată că unele dintre acestea aveau potențialul de a provoca răni grave.

Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma intervenției.

Dosarul a fost redeschis după o decizie a instanței, în urma demersurilor inițiate de victime și susținute de comunitatea Declic, care a finanțat apărarea juridică a acestora.

