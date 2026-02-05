Despăgubiri pentru fermierii loviți de înghețul din primăvara anului trecut. Florin Barbu: „Banii vor intra în conturi în perioada imediat următoare”

Fermierii ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara anului trecut vor primi despăgubiri de până la 2.000 de euro pe hectar. România a obținut aproape 12 milioane de euro de la Comisia Europeană, iar plățile urmează să ajungă în conturile beneficiarilor în perioada imediat următoare.

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că sprijinul financiar vine în urma aprobării acordate de Comisia Europeană. „Fermierii afectați de înghețul târziu din primăvara anului trecut vor primi despăgubiri de până la 2000 euro/ha. Comisia Europeană a acordat României 11,9 milioane de euro, iar banii vor intra în conturile fermierilor în perioada imediat următoare”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Discuții pentru sprijin și în cazul secetei

Florin Barbu a subliniat că demersurile autorităților nu se opresc aici și că sunt deja în curs discuții cu oficialii europeni pentru acordarea unor despăgubiri suplimentare. Acestea ar urma să vină în sprijinul fermierilor afectați de alte fenomene meteo extreme.

„Am demarat deja discuțiile cu oficialii europeni pentru a veni rapid cu despăgubiri și în sprijinul fermierilor ale căror culturi de primăvară au fost afectate anul trecut de secetă”, a mai declarat ministrul Agriculturii.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este ca fondurile să ajungă cât mai repede la fermieri, pentru a compensa pierderile suferite și pentru a sprijini reluarea activităților agricole în condiții normale.