Video Șeful Comisiei de Apărare conduce un Mercedes de 140.000 de euro, cumpărat de un magazin sătesc. Nu este trecut în declarația de avere

Deputatul PSD Mihai Weber, șeful Comisiei de Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, a fost filmat la volanul unui Mercedes AMG GLE 53. Mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un magazin sătesc.

Maşina nu este trecută în declaraţia de avere depusă în iunie 2025. În documentul depus la Parlament apare însă un Ford Ranger, cumpărat în 2024, o maşină care se poate achiziţiona cu aproximativ 70.000 de euro.

Potrivit site-ului de investigații Snoop, Mercedesul folosit de Mihai Weber a fost achiziționat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024, care deține un butic într-un satul Buduhala, cu doar 900 locuitori.

Luni, 25 august, la sediul central al PSD, conducerea partidului a discutat despre pachetul 2 de austeritate pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Printre invitații la ședință s-a numărat și Mihai Weber. El este secretar general adjunct al PSD, dar și președinte PSD Gorj.

Deputatul Weber: A fost strategia firmei

Deputatul a fost filmat în timp ce s-a urcat într-un Mercedes AMG GLE 53, versiunea hibridă, model de ultimă generație, care are valoare pe site-urile de specialitate de peste 140.000 de euro.

„M-ați văzut cu mașina?”, a fost prima reacție oferită la Parlament de Mihai Weber, pe 1 septembrie, când a fost întrebat despre Mercedesul cu care a plecat de la partid la finalul lunii august.

Întrebat cui aparține mașina, Mihai Weber nu a oferit nici de această dată o explicație concretă. „Sunteți atât de curios?” a spus deputatul.

A recunoscut însă că autoturismul Mercedes AMG GLE 53 nu apare în declarația de avere. „Este mașina unei firme”. Nu a precizat dacă firma îi aparține sau nu.

A refuzat să răspundă și la întrebarea cât costă o astfel de mașină de lux.

La câteva ore după acest dialog, Mihai Weber a revenit în plenul Parlamentului, chiar în momentul când premierul Bolojan își angaja răspunderea pentru pachetul 2 privind reducerea deficitului bugetar.

„Nu contează domeniul de activitate al firmei, este mașina unei firme unde sunt acționar, aveți destule date și v-ați lămurit”, a spus Mihai Weber în timp ce cobora scările către sala de plen a Camerei Deputaților, pentru publicația citată.

Deputatul PSD se află la al patrulea mandat în Parlament.