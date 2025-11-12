Deputatul PSD Iulian Ciortea, care-şi „face plăcerile” conducând maşini de lux, a fost trimis în judecată de DNA. A minţit poliţia pentru a scăpa de o amendă auto

Deputatul PSD Iulian Ciortea, fost subprefect de Cluj, are probleme cu legea, după ce a încercat să scape de o amendă auto, declarând, în mod fals, că nu el a fost la volan.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului PSD Răzvan Iulian Ciortea, acuzat că ar fi încercat să evite sancțiunea pentru o contravenție rutieră, furnizând date false poliției.

Iulian Ciortea este unul şi acelaşi parlamentar care, săptămâna trecută, a fost surprins conducând o maşină de lux, un BMW XM de peste 100.000 de euro, care nu apare în declaraţia sa de avere, despre care afirmă, însă, că nu îi aparţine.

Iulian Ciortea a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru declaraţii false date poliţiei într-un incident în care autoturismul său a fost suprins de radar circulând cu 164 km/h pe o porțiune de autostradă unde limita era de 100 km/h, incident petrecut în 2023, pe vremea când era subprefect de Cluj.

În acest context, procurorii DNA îl acuză de „participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații.

Potrivit DNA, incidentul a avut loc la data de 8 august 2023, când polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăți comerciale, care circula pe autostrada A10 cu 164 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 100 km/h.

Abaterea a fost filmata și constatată cu radarul, fiind consemnată într-un proces-verbal de contravenție, dar, în septembrie, Iulian Ciortea ar fi transmis către poliție o adresă în care susținea că la volanul autoturismului se afla o altă persoană.

„La data de 08 august 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăți comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porțiune cu o limită de 100 km/h, depășind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată și constatată de radar.

Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliție menționată, inculpatul Ciortea Răzvan Iulian ar fi menționat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de polițiști, deși în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat. Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat (autor al contravenției)”, transmite DNA, miercuri, într-un comunicat.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să soluționeze cauzele penale care implică parlamentari, având în vedere calitatea de deputat a inculpatului.