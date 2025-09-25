Defecțiune electrică la sediul MApN, timp de 10 zile. Ce transmite ministerul

Sediul central al MapN a avut probleme de alimentare cu energie electrică timp de zece zile, între 14 și 24 august, după o defecțiune la tabloul general. Oficialii asigură că sistemele de rezervă au funcționat și că lucrările de înlocuire sunt în desfășurare.

Ministerul Apărării Naționale, aflat sub conducerea lui Ionuț Moșteanu, a confirmat, pentru Adevărul, că la sediul central a existat o problemă serioasă de alimentare cu energie electrică, după cum a relatat anterior publicația DeFapt.ro.

Potrivit reprezentanților biroului de presă al MApN, incidentul s-a produs pe 14 august, atunci când „s-a produs o defecțiune la unul dintre tablourile generale de alimentare cu energie electrică, fiind afectată doar o parte a clădirii”.

Oficialii precizează că imediat „în zona afectată au intrat în funcțiune sistemele și legăturile de comunicații de rezervă”, iar alimentarea a fost restabilită progresiv între 14 și 24 august, în funcție de priorități.

În prezent, clădirea este alimentată parțial cu energie prin generatoare, iar „lucrările de înlocuire a tabloului electric general sunt în curs de desfășurare până la sfârșitul acestui an”, transmite MApN.