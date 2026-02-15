Video Opt turiști, surprinși de întuneric pe munte. Jandarmii i-au adus în siguranță la cabană

Jandarmii montani prahoveni care patrulau în zona Piatra Arsă din Bucegi au ajutat un grup format din opt turişti să coboare în siguranţă de pe munte, în condiţiile în care lăsarea serii i-a prins pe cei opt pe munte.

”Sâmbătă seară, în jurul orei 20:30, o patrulă de jandarmi montani aflată în misiune de patrulare în zona Piatra Arsă a întâlnit un grup format din 8 persoane, dintre care 2 cetăţeni nepalezi, aflate în coborâre către Dichiu. Având în vedere ora înaintată şi faptul că grupul mai avea de parcurs aproximativ 6 kilometri până la autoturismele personale, parcate în zona Cabanei Dichiu, jandarmii montani au procedat la sprijinirea şi conducerea acestora în siguranţă”, au informează, duminică, pe Facebook, reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova.

Intervenţia s-a desfăşurat fără incidente, iar toate persoanele au ajuns la destinaţie în condiţii de siguranţă.

Jandarmii montani le recomandă turiştilor să îşi planifice traseele ţinând cont de durata acestora, ora estimată de întoarcere şi condiţiile meteo, pentru a evita situaţiile neprevăzute.