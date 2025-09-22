Decizie ÎCCJ. Nu orice încălcare a incompatibilităților este infracțiune de corupție: „Legiuitorul a urmărit să stabilească sancțiuni graduale”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, prin Decizia nr. 327 din 22 septembrie 2025 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, o hotărâre prealabilă privind interpretarea art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000.

Magistrații instanței supreme au stabilit că, pentru ca fapta constând în efectuarea de operațiuni economice ca acte de comerț incompatibile cu funcția să constituie infracțiune asimilată corupției, este necesară utilizarea de informații obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării persoanei care săvârșește fapta, conform ÎCCJ.

Decizia clarifică astfel că simpla încălcare a incompatibilităților prevăzute de lege atrage, în lipsa acestei condiții suplimentare, răspunderea disciplinară sau alte forme de răspundere juridică, nu pe cea penală.

Potrivit ÎCCJ, această interpretare respectă principiul „ultima ratio”, care impune ca răspunderea penală să intervină doar în ultimă instanță, în situațiile de gravitate sporită generate de folosirea informațiilor obținute în virtutea funcției.

„Legiuitorul a urmărit să stabilească sancțiuni graduale, proporționale, răspunderea penală intervenind doar în ultimă instanță, atunci când fapta are o gravitate sporită, dată de folosirea informațiilor deținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării”, menționează ÎCCJ.

Hotărârea este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

„Considerentele în extenso ale deciziei vor putea fi consultate pe pagina ICCJ după publicarea în Monitorul oficial, Partea I”, a menționat Biroul de informare și relații publice al ÎCCJ, într-un comunicat de presă.