De ce sunt umiliți nevăzătorii în România și ce ar trebui făcut pentru a nu le mai fi încălcate drepturile

Un tânăr nevăzător a fost ținut la ușa magazinului minute în șir din cauza câinelui-ghid: „Nu e voie, fără mișto. Legați-l afară de ceva“. Psihologul Mihai Copăceanu spune că pentru a evita astfel de cazuri una dintre soluții este educarea cetățenilor, „să ne educăm națiunea, să învățăm cum să ne comportăm”.

Scene revoltătoare, zilele trecute, la un magazin din București unde angajații au ținut minute bune la ușă un nevăzător pentru că era însoțit de câinele său ghid. Asta deși, recent, a intrat în vigoare o lege, potrivit căreia câinii însoțitori au acces neîngrădit oriunde. Într-un final, după minute în șir de negocieri, șefa magazinului a aprobat accesul tânărului nevăzător în magazin pentru a-și face cumpărăturile, potrivit Digi24.

Angajat: Nu e voie. Bărbat nevăzător: E un câine pentru nevăzători. Angajat: Știu, dar nu e voie, fără mișto. Au mai fost, eu știu ce zici. Eu știu și a mai fost cineva pe care nu l-am lăsat nici eu, nici șefa. Daniela, cum facem, că e un nevăzător cu câinele-ghid? Din ăsta ghid, cum ar fi. Eu știu că nu e voie nici cu ăsta. Angajată: Cu câinele în magazin? Angajat: Da, cică e dată lege. Bărbat nevăzător: E un câine utilitar, nu e orice câine. Angajată: E animal, nu? Să-l legați afară de ceva. Bărbat nevăzător: Să leg afară un câine-ghid? Eu ce fac după? Cum merg în magazin dacă nu văd? Angajată 2: Sunați șefa și întrebați. Angajată: Da, auzi, o mai deranjăm acum? Angajată 2: Am vorbit eu cu ea, nu e deranj. Sun-o. Bărbat nevăzător: Cum adică să o deranjăm? Sunt și eu deranjat dacă e să o dăm așa... Angajată: Păi e și ea liberă, are și ea o zi liberă. Angajată: Uitați câți cumpărători sunt și văd cățelul. Bărbat nevăzător: Îl văd oamenii pentru că mă țineți dumneavoastră în ușă. Că altfel am fi mers, ne-am fi cumpărat lucrurile și am fi plecat. Angajat: Sărut-mâna, șefa, mă scuzați că v-am deranjat. O persoană e cu câinele său utilitar care-l însoțește și are voie în magazin că a zis că a intrat o lege, nu știu. Îl las, da, da. Vă mulțumesc, șefa. Sărut-mâna, numai bine. Poftiți!

Atitudinea angajaților este cu atât mai revoltătoare cu cât, în urmă cu doar câteva zile, a fost promulgată legea care permite persoanelor nevăzătoare să intre oriunde însoțite de câini-ghizi, inclusiv în mijloace de transport în comun, magazine și instituții publice. „Câinii-ghizi vor putea fi alături de stăpânii lor acolo unde au nevoie aceștia. Din păcate, în România sunt doar 70 de câini-ghizi și e nevoie de doi ani pentru pregătirea unui astfel de câine. Ceea ce s-a votat azi este doar o bucățică, un început pentru ca persoanele cu dizabilități să poată participa pe deplin la toate activitățile societății“, declara la dezbaterile pe lege senatoarea USR Silvia Dinică.

„Sunt nenumărate cazuri de încălcare a legii. Și nu vorbim numai de câinii ghizi, ci în general. Revenind la aceste animale foarte inteligente și extrem de dresate, de obicei vorbim de labradori. Noi nici măcar nu aveam prea mulți pentru că sunt foarte scumpi. Au un preț mare pentru că din 20 de exemplare numai 5 sunt apte pentru aceste servicii. Un astfel de câine are un preț de 25.000 de euro, iar subvenții guvernamentale nu există, spre deosebire de cum se întâmplă în alte state europene. De fapt, nici nu mă mir, pentru că la noi nici bastoanele albe, specifice, nu sunt subvenționate de casele de ajutor de sănătate“, a explicat și Virgil Lazăr, vicepreședintele Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov, care a mai spus că în general persoanele cu probleme de vedere au acces limitat la servicii publice.

Toată lumea trebuie instruită

Psihologul clinician Mihai Copăceanu susține că, în general, persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminare și nerespectarea drepturilor în fiecare zi, pe stradă, în autobuze sau în magazine. „Angajații din magazine au nevoie de instruire despre cum să se comporte cu o persoană cu dizabilitate, indiferent de tipul dizabilității, iar managerii magazinelor au obligația de a se asigura că propriii angajați nu doar că prezintă o atitudine de respect și empatie, că cunosc legislația specifică, dar mai ales că știu cum să abordeze orice dificultate sau situație în care se întâlnesc cu clienți care prezintă dizabilități, să le ușureze accesul și să îi sprijine în efectuarea cumpărăturilor. Și aici aș include nu doar angajații de la casă, cât și personalul de securitate. Din păcate, instruirea unor angajați rămâne o mare problemă și vedem acest lucru în realitatea zilnică, în propria lor atitudine“, spune psihologul.

Campanii naționale

Mihai Copăceanu spune că ar trebui să trecem la nivelul următor „Pe lângă aspectele particulare, pe lângă instruirea în funcție de fiecare operator comercial, una dintre soluții este educarea cetățenilor, să ne educăm națiunea să învățăm cum să ne comportăm, și aici mă refer nu la o educație în școală, cum ne comportăm cu un coleg cu o anume dizabilitate, mă gândesc la educarea publicului prin tot ce înseamnă canale publice de informare și educare (televiziuni și radiouri). Plecând de la acest caz, un clip video scurt ne-ar putea instrui despre cum să ne comportăm și despre ce înseamnă un câine-ghid pentru o persoană cu deficiență de vedere. Oamenii s-ar comporta corespunzător, dacă ar fi învățați cum să se comporte și dacă ar înțelege ce însemnă o dizabilitate. Atitudinea de condamnare nu schimbă comportamente“, a precizat expertul.