Nevăzător cu însoțitor, dar și cu permis de conducere auto, depistat în Gorj. „Este o problemă de natură penală“

Un bărbat din comuna Runcu, din județul Gorj, este încadrat cu handicap grav de vedere cu însoțitor și deține, în același timp, permis de conducere auto.

Cazul a fost descoperit de conducerea Prefecturii Gorj în urma efectuării unor verificări. „O persoană cu handicap încadrată în grad de handicap cu însoțitor din anul 2004, care primește beneficii în mod direct, precum și persoana care are grijă de el, și-a reînnoit permisul auto de trei ori. Este o problemă de natură penală. Dacă faceți calculul tuturor ajutoarelor primite până acum, sumele sunt exorbitante. Sunt probabil multe persoane care au beneficiat de aceste forme de sprijin pe nedrept. Există, în plus scutiri de taxe li impozite, iar totuși acești bani trebuie recuperați. Persoanele care nu merită să beneficieze de prestații sociale trebuie să muncească și să nu stea pe spinarea celor care muncesc și plătesc impozite“, a spus prefectul județului Gorj, Iulian Popescu

170 de nevăzători cu certificat de handicap dețin permise de conducere

Conducerea Prefecturii Gorj a început ancheta cu privire la depistarea nevăzătorilor cu permise de conducere la sfârșitul anului trecut. I

nformațiile obținute au fost șocante: „Am solicitat DGASPC Gorj o listă a persoanelor încadrate cu diverse grade de handicap astfel încât să fie considerați inapți pentru a avea permis de conducere. Am primit o listă cu peste 1.700 de persoane. Am coroborat cu datele din baza Ministerului Afacerilor Interne, de unde am primit o listă cu 170 de persoane din județul Gorj, care sunt încadrate cu handicap de vedere, primesc sprijin financiar din partea statului și, în același timp, au permis de conducere auto“, a mai adăugat prefectul Iulian Popescu.

Acesta a mers mai departe și a încercat să vadă câte persoane și-au reînnoit permisele de conducere sau le-au obținut după ce li s-au emis certificate de handicap: „Am extins această anchetă, pentru a vedea clar data în care au fost încadrați prima dată în grad de handicap, de câte ori s-au prezentat la Serviciul de permise pentru a-și reînnoi permisul auto, în urma efectuării unor evaluări medicale. Toate aceste date se vor trimite la IPJ Gorj și Direcția Generală Anticorupție. Se va face monitorizarea anchetelor pentru că în spatele unor bani primiși pe nedrept“.

Ancheta va fi extinsă

Prefectul județului Gorj vrea să extindă ancheta și la alte categorii de persoane cu handicap care nu pot să conducă autovehicule: „Voi extinde ancheta și alte încadrări de handicap, psihiatrice și lipsa acuității auditive, pentru că sunt incompatibile cu obținerea permisului de conducere“, a mai precizat Iulian Popescu.