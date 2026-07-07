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De ce are nevoie România de sprijinul Turciei pentru a-şi proteja interesele în Marea Neagră. Explicațiile lui Cristian Diaconescu

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Cristian Diaconescu consideră că ideea că trebuie să facem alegeri preferențiale între partenerii săi strategici este o abordare greșită și a explicat cum ar putea contribui Turcia la protejarea intereselor României în Marea Neagră.

Cristian Diaconescu, despre securitatea din Marea Neagră, la Interviurile Adevărul. FOTO: Adevărul
Cristian Diaconescu, despre securitatea din Marea Neagră, la Interviurile Adevărul. FOTO: Adevărul

Invitat marți, 7 iulie, la Interviurile „Adevărul”, fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a vorbit despre relațiile României cu principalii săi parteneri și despre provocările de securitate pe care le vede în regiunea Mării Negre în următorii ani, subliniind că, în opinia sa, România şi nu doar ea nu ar trebui să fie pusă în situația de a alege un partener strategic în detrimentul altuia, deoarece legăturile cu aliații și partenerii importanți sunt complementare.

„Mi se pare total neproductiv din perspectiva României şi nu numai a României ideea de a face alegeri preferenţiale în ceea ce priveşte partenerii strategici. Pot să spun, din câte cunosc, că de la Washington până la Berlin, de la Ankara până la Paris, în ceea ce priveşte România, partenerii noştri au o poziţionare cât se poate de bună şi îmi asum ceea ce spun”, a explicat fostul ministru.

Cum ne-ar putea ajuta Turcia

În contextul acestor discuţii Cristian Diaconescu a adus în discuție și proiectul Neptun Deep, despre care spune că va schimba poziția României pe piața energetică europeană după începerea producției de gaze, şi nevoia de securitate în Marea Neagră.

„De la 1 ianuarie 2027 vom avea exploatările Neptun Deep, practic, dacă gazul din zonă va putea fi exploatat, România şi probabil Norvegia ar putea asigura întreaga rezervă pentru Europa, plus nevoile naţionale”, a spus el, punctând faptul că, şi dacă războiul din Ucraina s-ar încheia fără continuarea confruntărilor armate, riscurile din Marea Neagră nu vor dispărea complet. În opinia sa, incidente izolate ar putea continua, iar infrastructura energetică ar rămâne vulnerabilă.

„Dacă este adevărat ce se spune, că se va ajunge la o soluţie fără folosirea forţelor armate în Ucraina, până la sfârşitul acestui an, sigur Marea Neagră va fi o zonă paşnică sau o zonă fără activităţi militare. Dar accidente cu drone s-ar putea să fie... Adică, cine ştie? Nu le putem elimina cu totul. Pe lângă o platformă de hidrocarburi, aşa ceva este îngrozitor”, a explicat Cristian Diaconescu.

În acest context, spune el, esențială este descurajarea unor astfel de incidente, pentru că România nu are capacităţi reale de a se apăra.

„A apăra nu se pune problema, a descuraja ar fi ideea. Cine este apropiat şi politico-militar şi diplomatic şi cu capacităţi în zona Mării Negre? Pentru că americanii îi gonirăm de acolo, pe cei de la Exxon... Un singur stat: Turcia”, a concluzionat Cristian Diaconescu.

(Prin referirea la „Exxon”, Cristian Diaconescu face aluzie la retragerea ExxonMobil din proiectul Neptun Deep. Compania americană, care deținea jumătate din concesiune alături de OMV Petrom, și-a vândut în 2022 participația de 50% către Romgaz pentru peste un miliard de dolari. În urma tranzacției, filiala ExxonMobil din România a devenit Romgaz Black Sea Limited, iar dezvoltarea proiectului este realizată în prezent de Romgaz și OMV Petrom- n.r.).

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