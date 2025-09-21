search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce a respins Curtea de Apel cererea SRI de expulzare a unui palestinian stabilit în România, suspectat de legături cu Hamas

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un palestinian stabilit în România de peste 40 de ani este suspectat de SRI de simpatii pro-Hamas. Curtea de Apel București a respins cererea de expulzare a acestuia, iar cazul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde se va judeca pe 25 septembrie.

SRI îl suspectează pe cetăţeanul palestinian de legături cu Hamas. FOTO Shutterstock
SRI îl suspectează pe cetăţeanul palestinian de legături cu Hamas. FOTO Shutterstock

Un palestinian stabilit în România de peste 40 de ani este acuzat de SRI că ar fi adept al ideologiei radicale Hamas și că ar putea desfășura activități subversive, astfel că Serviciul Român de Informații a solicitat declararea sa ca indezirabil pentru o perioadă de 10 ani. De partea cealaltă, însă, Curtea de Apel București a respins cererea de expulzare pe motiv că lipsesc probele concrete, apreciind că acuzațiile rămân „într-o zonă abstractă”.

Palestinianul, cunoscut în dosar sub inițialele M.Z., a venit în România în 1984, unde a absolvit Facultatea de Construcții din Timișoara. Ulterior, a deschis o firmă de construcții și s-a stabilit la București. Între 2011 și 2023 a fost căsătorit cu o româncă, iar în prezent deține drept de ședere pe termen lung.

Deși pare că duce o viaţă absolut obişnuită, SRI îl consideră o amenințare la adresa siguranței naționale.

În vara anului 2025, serviciul de informații a transmis Parchetului Curții de Apel București date potrivit cărora bărbatul „este adept al ideologiei radicale promovate de organizația teroristă Hamas, acesta accesând, stocând și diseminând materiale de propagandă teroristă (…) cu o puternică încărcătură violentă (atentate, luptători înarmați, scene de luptă) precum și însemne ale organizației teroriste”.

În baza acestor suspiciuni, Parchetul a solicitat instanței declararea sa ca indezirabil și expulzarea din România pentru o perioadă de 10 ani.

Riscurile invocate de SRI

În încercarea de a obţine extrădarea cetăţeanului palestinian, Serviciul Român de Informații a prezentat trei ipoteze de risc: auto-radicalizarea bărbatului, care ar putea duce „până la eventuala trecere într-o etapă acțională, în sensul comiterii unor acte de terorism”, transformarea într-un „punct de legătură pentru grupările teroriste palestiniene” şi atragerea de noi adepți pentru Hamas, inclusiv rezidenți pe teritoriul României.

„Activitățile palestinianului generează riscul ca (auto)radicalizarea să ajungă până la eventuala trecere într-o etapă acțională, în sensul comiterii unor acte de terorism”, se arată în documentele depuse de SRI.

De ce a respins instanța cererea

Curtea de Apel București a respins solicitarea SRI, subliniind că probele aduse nu sunt suficiente şi că „absența totală a oricăror probe ce ar putea susține teza desfășurării de către pârât, atât în trecut cât și în prezent, a unor acțiuni în favoarea organizației teroriste amintite” face imposibilă luarea unei măsuri atât de radicale.

Citește și: Un student palestinian, susținător al Hamas, declarat indezirabil în România. Zece ani nu are ce căuta pe teritoriul țării

Judecătorii au considerat, de asemenea, că „afirmațiile privind riscul (auto)radicalizării rămân într-o zonă abstractă, fără acoperire în planul dovezilor impus a fi fost făcute”.

 „Curtea apreciază că împrejurările ce reies din probele aflate la departamentul de «documente clasificate» al instanței nu au natura și consistența unor elemente convingătoare (…) de natură a justifica o ingerință maximă atât a exercițiului dreptului de ședere pe teritoriul României, cât și al respectării vieții private a pârâtului în concurs cu interesul public al protecției securității naționale”, se menţionează în motivarea deciziei Curţii de Apel Bucureşti.

Lipsa de probe clare

Totodată, magistraţii au subliniat că nu au fost identificate „mijloace prin intermediul cărora să dezvolte sprijinul acordat organizației teroriste menționate” şi, în plus, „nici nu a fost făcută nicio dovadă a legăturilor sau interacțiunilor sociale în care pârâtul ar fi implicat, ori în concret a unor legături cu posibili membri ai organizației teroriste, sau a pregătirii/sprijinirii în orice mod a unor acte de terorism”.

Curtea de Apel Bucureşti a mai remarcat, de asemenea, că o parte dintre documentele prezentate de SRI reprezintă „simple imagini ale unei situații de fapt, însoțite de deducții/explicații teoretice (…) fără a putea fi atribuite în mod cert pârâtului”.

Palestinianului i s-a prelungit recent dreptul de şedere în România

Situaţia cetăţeanului palestinian este cu atât mai ambiguă cu cât, în timp ce dosarul întocmit de SRI în care se cerea expulzarea lui pe 10 ani se judeca în instanţă, pe 10 august, Inspectoratul General pentru Imigrări i-a prelungit acestuia dreptul de şedere în România.

Paradoxul a fost observat  şi notat în motivaţia Curţii de Apel Bucureşti.

Judecătorul a atras atenția asupra unei situații paradoxale: „Suplimentar, Curtea constată și o inconsecvență a autorităților naționale în privința aprecierii pericolului actual pe care pârâtul îl prezintă pentru securitatea națională, în condițiile în care acestuia i-a fost emis la data de 10.08.2025 (…) un permis de ședere pe lungă durată”.

„Suplimentar, Curtea constată şi o inconsecvenţă a autorităţilor naţionale în privinţa aprecierii pericolului actual pe care pârâtul îl prezintă pentru securitatea naţională, în condiţiile în care acestuia i-a fost emis la data de 10.08.2025, ulterior declanşării prezentului litigiu, un permis de şedere pe lungă durată, deşi art.77 alin.2 lit.b din OUG nr.194/2002 prevede posibilitatea de a revoca dreptul de şedere pe termen lung atunci când rezidentul permanent prezintă pericol pentru securitatea naţională”, se mai arată în decizia Curții de Apel București

Decizia Curții de Apel nu este definitivă, iar Parchetul a formulat deja un recurs, care se va judeca, de data aceasta, la Înalta Curte de Casație și Justiție, primul termen fiind stabilit pentru 25 septembrie 2025.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
fanatik.ro
image
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali a reacționat: „Știau că are probleme cu cocaina”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai dramatic și spectaculos traseu al României
playtech.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
digisport.ro
image
TRADAREA CANALIILOR
stiripesurse.ro
image
Tragedie în munți! Un bărbat a murit strivit de un copac pe Valea Roșie
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Ultimele zile pentru a beneficia de voucher de energie! Termenul limită a fost anunțat
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?