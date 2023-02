Cutremurele din Oltenia nu pot declanșa un seism în Vrancea, spun experții. Ghid de supraviețuire în caz de dezastru teluric

Seismele din ultimele zile, din Oltenia, au fost unele de suprafață, care nu pot declanșa o descărcare tectonică din Vrancea, pentru că aceasta se face la mare adâncime, dau asigurări seismologii. În același timp, aceștia nu exclud posibilitatea ca „roiul de cutremure“ să migreze spre Banat

Un nou cutremur a avut loc și marți în județul Gorj, iar magnitudinea acestuia a atins valoarea de 5,7 – cel mai puternic din ultimii 5 ani. Seismul, cu epicentrul la zece kilometri sud de cel al cutremurului de luni, a avut și trei replici. Conform European-Mediterranean Seismological Centre, un ONG care derulează un Sistem de Alertă la Cutremur pentru Consiliul Europei, prima replică a avut o magnitudine de 3,9, iar cele care au urmat au fost cotate la 3,4 si 3,5.

Seismul principal de marți s-a înregistrat la o adâncime de 6,3 kilometri şi a fost localizat la 102 km nord de Craiova, 120 km sud-vest de Sibiu şi 146 km vest de Piteşti. „În ziua de 14.02.2023, 15:16:52 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adâncimea de 6.3 km. Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 109km SV de Sibiu, 138km V de Pitesti, 166km SE de Timisoara, 185km SE de Arad, 186km S de Cluj-Napoca, 201km V de Brasov, 214km E de Belgrade, 219km E de Zemun, 222km NE de Nis”, a anunțat și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Acesta a fost resimțit și la București, iar Primăria din Târgu-Jiu a fost evacuată pentru că, în timpul seismului, din hornul clădirii au căzut mai multe cărămizi. „Am evacuat personalul. Intensitatea cutremurului a fost foarte mare, dar şi durata lui cred că a fost mai mare”, a declarat primarul din Târgu-Jiu, Marcel Romanescu.

„Cele mai multe apeluri au fost primite la ISU Gorj. Apelanții sesizează diverse pagube (fisuri, căderi de țiglă de pe acoperiș). Pentru eficientizarea misiunilor de recunoaștere derulate în teren, ISU Gorj a suplimentat echipajele din tura de serviciu cu cel aflat în turele libere, din 3 subunități. Din informațiile pe care le avem la acest moment, nu sunt persoane care să fi suferit vătămări. Totodată, nu există situații de pericol pentru populație”, au transmis marți reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cutremurele din Gorj, dar și replicile lor nu au nici cea mai mică legătură cu zona seismică Vrancea și cu atât mai puțin cu devastatoarele descărcări tectonice care au avut loc recent în Turcia, dă asigurări profesorul Gheorghe Mărmureanu.

„Vorbim de probleme total diferite. În Oltenia avem o zonă seismică cunoscută, nu este ceva nou. Aici se produc destul de des seisme, uneori unele în serie, dar deocamdată nu vorbim de cutremure cu potențial devastator. Practic, în Gorj avem cutremure de suprafață cu focare la 10-15 kilometri sau puțin mai mult, iar în Vrancea vorbim de seisme cu epicentre la adâncimi mari, 170 sau chiar peste 180 de kilometri. Seismele de suprafață nu au cum să influențeze, să aibă un caracter declanșator pentru cele de mare adâncime. Și spun asta cu toate că în Oltenia a avut loc un cutremur înainte de seismul din ’77, dar a fost o pură coincidență. Acum, partea bună este că avem mai multe descărcări mari de forțe și putem spera ca lucrurile să se liniștească. Oricum vor mai fi replici, dar mai mici, sperăm. Există posibilitatea ca roiul de cutremure să migreze, să activeze zona Banatului. Nu vreau să transmit panică, dar există această posibilitate să se producă și acolo în Banat seisme asemănătoare”, a explicat expertul pentru „Adevărul”.

Acesta a mai precizat și de ce cutremurele din Turcia nu pot declanșa seisme în România. „Falia pe care s-au produs cutremurele din Turcia nu are nicio legătură cu România. Ea pleacă din Georgia, merge oarecum paralel cu Marea Neagră, în zona Istanbul face oarecum stânga, trece prim Marea Marmara și ajunge în Africa prin Algeria. În final, falia ajunge în Oceanul Atlantic, mai jos de Spania. Deci absolut nicio legătură cu România. Sigur, sub emoțiile produse de o tragedie precum cea din Turcia este firesc să ne temem, să ne întrebăm, dar tehnic nu există nici cea mai mucă legătură între cele două țări din punct de vedere seismic”, a conchis profesorul Gheorghe Mărmureanu.

Închideți gazul și deschideți ușa

La rândul lui, Raed Arafat a făcut o serie de recomandări cu privire la felul în care ar trebui să acționeze oamenii în cazul unui cutremur. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că, în primul, este esențial să nu intrăm în panică.

„Dacă ești panicat și fugi și te prinde cutremurul în perioada lui maximă pe casa scărilor, riscul e mult mai mare decât dacă ești în apartament. Iar în lift e și mai mare pericolul. În rest, primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență. Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău. Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale. Pe fiipregătit.ro și pe aplicația DSU aceste recomandări se regăsesc – important este să le citească lumea înainte, nu în timp, nu după. Adică eu dacă descarc azi aplicația DSU, ar trebui să o răsfoiesc, să văd ce recomandări sunt în ea. Sunt recomandări foarte valoroase despre cum te pregătești de cutremur, cum îți fixezi mobilierul, cum nu trebuie să pui obiecte grele, de exemplu, deasupra patului. Dulapurile trebuie să fie fixate în perete, nu e suficient doar să le pui, pentru că pot cădea peste tine”, a spus Raed Arafat.

Pericolul din școlile cu program în schimburi

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai explicat că dacă un seism se produce în timp ce copiii sunt la grădiniță sau la școală, aceștia trebuie să se adăpostească sub bănci și să stea în clase până când se încheie cutremurul. De altfel, școlile și grădinițele ar trebui să organizeze periodic exerciții, pentru ca cei mici să știe ce au de făcut într-o astfel de situație.

În acest context, un expert în protecție civilă a explicat că pericolul cel mai mare se înregistrează la școlile din orașe în care se învață în două sau chiar trei schimburi. Concret, dacă seismul are loc în momentul unui astfel de schimb de elevi, pericolul potențial de a se înregistra victime crește foarte mult. „Avem un număr dublu de elevi, dar scările și ușile de acces sunt dimensionate pentru mult mai puțini copii și de aici pericolul. În aceste cazuri, exercițiiile de evacuare în caz de cutremur sunt cu atât mai necesare. În primul rând, elevii știu ce să facă, nu intră în panică și la evacuare nu se calcă în picioare, efectiv, coborând scările”, a precizat expertul.

Premierul Nicolae Ciucă a dispus activarea unei grupe operative pentru monitorizarea sistemului de intervenţie în situaţie de urgenţă, în cadrul Centrului de coordonare din Ministerul Afacerilor Interne, în urma cutremurului produs ieri.

Ghidul IGSU cu privire la modul în care ar trebui să ne comportăm înainte, în timpul și după producerea unui seism

Adăpostește-te imediat într-un loc sigur şi rămâi calm pană la încetarea cutremurului.

ATENŢIE! Pe timpul cutremurului obiectele pot să se răstoarne sau să alunece, tencuiala din tavan se poate desprinde, iar geamurile se pot sparge.

În interiorul unei clădiri:

nu încerca să ieşi afară, nu te duce pe balcon, nu folosi liftul.

adăpostește-te sub o masă / birou, lângă o piesă solidă de mobilier sau sub tocul unei uși fără geamuri.

dacă ești pe un hol, aşează-te în poziţie ghemuit lângă un perete interior.

protejează-ți mai ales capul şi faţa.

îndepărtează-te de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobilier înalt, aparate de iluminat.

dacă ești în scaun cu rotile, blochează rotilele şi protejează-ți capul şi ceafa.

În lift:

apăsă butonul de urgenţă.

când liftul se opreşte, ieşi cât mai repede (dacă este posibil) şi adăpostește-te într-un loc sigur (atenție la scări!).

într-un loc public (un magazin)

stai cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele plasate mai sus de 1 metru.

în exteriorul unei clădiri

stai departe de ferestre, clădiri / balcoane, poduri, cabluri electrice sau stâlpi.

stai la cel puţin 10 m de cablurile electrice rupte sau căzute.

Într-un vehicul

Rămâi în interior.

Oprește într-un loc sigur, fără a bloca drumul, mai departe de clădiri, poduri, stâlpi.

După cutremur, nu ieşi din vehicul dacă au căzut în jur cabluri electrice. Aşteaptă forţele de intervenţie.

Pe munte

Fii atent în jur şi caută un loc sigur, departe de pantele instabile

Sunt posibile căderi de pietre, copaci ori alunecări de teren.

Ce ar trebui să facem după cutremur

Încearcă să rămâi calm. Liniştește persoanele speriate şi copiii.

Verifică dacă ești rănit, vezi şi persoanele din jur. Dacă există răniţi în jur, acordă primul ajutor, doar dacă știi cum.

Dacă ești blocat sub dărâmături sau în incinte, la anumite intervale de timp, dacă este posibil, lovește cu un obiect tare în partea cea mai compactă a locului în care ești blocat, pentru a transmite semnale ce pot fi identificate şi localizate de aparatura specială de căutare-salvare.

Nu vorbi la telefon mult timp – rețelele sunt afectate. Sună doar pt. a semnala o urgenţă sau anunță scurt pe cineva despre tine.

Poartă încălţăminte şi haine rezistente pentru a evita să fii rănit de bucăţile căzute, în special cele de sticlă.

Verifică starea instalaţiei de gaz doar cu emulsie de apă şi săpun. Dacă sunt / simți emisii de gaz, deschide fereastra, apoi închide robinetul de gaz și îndepărtează sursele de foc.

Dacă alimentarea cu apă funcționează, umple cada şi alte recipiente, pentru rezervă (s-ar putea opri ulterior).

Verifică dacă locuinţa a suferit pagube majore, mai ales pereti, tavan, podea, căi de acces / evacuare.

Dacă trebuie să părăsești locuinţa pentru că nu mai este sigură, ai grijă la scări / lift (posibil să fie afectată rezistenţa acestora) și nu uita rucsacul de urgenţă!

Dacă nu mai poţi ieşi din locuinţă și ai nevoie de ajutor, semnalizează sau scrie cu litere foarte mari la ferestre: A J U T O R sau S. O.S.

Verifică / ascultă instrucţiunile autorităţilor (radio, tv, internet, aplicații mobil).

Nu folosi maşina decât în situaţii extreme. Căile de circulaţie trebuie lăsate libere pentru maşinile de intervenţie.

În unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, profesorii îndrumă copiii şi asigură protecţia acestora până la sosirea unui adult din familie.