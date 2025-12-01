Mesajul Loredanei Groza de Ziua Națională. Ce melodie le-a dedicat artista românilor

Loredana Groza le-a transmis românilor un mesaj emoționant de Ziua Națională a României și le-a dedicat una dintre cele mai cântate piese ale sale.

Artista și-a îndemnat conaționalii să fie mândri că sunt români.

„La mulți ani, români! La mulți ani, România! Oriunde ați fi, orice ați face, să fim mândri că suntem români!”, le-a transmis Lordana într-un mesaj distribuit pe Facebook și pe Instagram.

Postarea este însoțită de un clip în care vedeta apare pe scenă, la Sala Palatului, înterpretând celebra piesă „Made in Romanie”.

„Chiar dacă esti moldovean,

Ardelean sau oltean,

Suntem made in Romania.

Strigã Haide, Romania!

Strigã Haide, Romania!

Toti românii-n tricolor,

Romania face show (...).