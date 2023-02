Cutremurul de marți, resimțit intens în Hunedoara. Oamenii au intrat în panică și au sunat la 112

Un nou cutremur, cu magnitudinea 5,7 pe scara Richter a avut loc marți, 14 februarie, după-amiază, la ora 15:16, în sudul României, a fost resimțit intens și în județul Hunedoara, iar mai mulți localnici au sunat la 112.

Neliniștea a cuprins, marți după-amiază, numeroși locuitori ai județului Hunedoara, după ce un nou cutremur, cu epicentrul în județul Gorj a fost resimțit intens în vestul țării.

Cutremur în Hunedoara

Cutremurul de marți, cu magnitudinea 5,6 pe scara Richter, a fost simțit și în Hunedoara, deși epicentrul său a fost în apropiere de Târgu Jiu, la 10 kilometri sud de locul seismului care a avut loc luni, cu mai puțin de 24 de ore în urmă.

În Hunedoara nu au fost semnalate pagube materiale, însă mulți locuitori ai județului au relatat despre experiența neplăcută trăită în timpul celor câteva secunde cât a durat seismul.

„Luni m-am temut pentru câteva secunde, dar astăzi, când totul în jurul meu s-a zgâlțâit mi-am revenit mult mai greu după șocul trăit în propria locuință. A durat mai mult, iar eu am așteptat sub tocul ușii să se termine zdruncinăturile. În apartamentul de deasupra mea am auzit cum ceva greu, probabil, mobilă, s-a prăbușit pe podea și m-am speriat”, a relatat Maria, din Hunedoara, pe pagina sa de Facebook.

Atacuri de panică în Hunedoara

Cutremurul de marți a fost mai puternic decât cel de luni și a fost resimțit astfel. Mai mulți localnici au sunat la 112, speriați.

„În urma cutremurului înregistrat marți la ora 15:16, care a fost urmat de două replici, la ora 15:26 (magnitudine 3,4) și 15:29 (magnitudine 3,5), Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență al județului Hunedoara a activat Grupa Operativă, sub comanda inspectorului șef, lt. col. Alin Nasta, care a început monitorizarea situației din principalele localități ale județului, pentru a stabili dacă sunt situații de urgență cauzate de mișcarea seismică. La numărul unic de urgență 112, au fost înregistrate, până acum, 11 apeluri de urgență (Deva -1, Hunedoara-1, Vulcan – 9) prin care se semnala atacuri de panică ale cetățenilor pentru care s-a apelat”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Potrivit ISU Hunedoara, nu sunt informații, până la acestă oră, care să indice eventuale pagube materiale sau tehnologice, iar situația este monitorizată în continuare.

„În acest moment, echipele de intervenție de la nivelul fiecărei subunități ale I.S.U. Hunedoara se află în misiune, pe teren, fiind prealertate toate subunitățile de intervenție, care efecuează misiuni de monitorizare a situației”, a transmis ISU Hunedoara.

În județul Hunedoara, în afară de cele două seisme, cel mai recent cutremur resimțit de localnici a avut loc în septembrie 2013, în zona Hunedoarei. Cutremurul din urmă cu un deceniu a avut o magnitudine de 4,1 grade pe scara Richter, la o adâncime de 5 kilometri, și a fost urmat de o replica de 4,7 grade pe scara Richter.