Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti, potrivit INCDFP.

De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7.

Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.