Cum vor fi folosite cele 4,7 miliarde de euro păstrate de România în PNRR pentru transporturi

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat marți, 23 iunie, că România va păstra 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru proiecte de infrastructură rutieră și feroviară.

„Vești importante pentru infrastructura de transport a României după ultima rundă de negocieri pe PNRR înainte de linia de finish din august: țara noastră păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR.

Am reușit să obținem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale țării:

România va atrage integral fondurile europene nerambursabile (2,1 miliarde de euro grant) alocate transporturilor prin PNRR;

Continuăm finanțarea tuturor sectoarelor Autostrăzii Moldovei A7 Focșani - Bacău - Pașcani și a lotului lipsă de pe Autostrada A1 dintre Margina și Holdea;

Primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară;

Autostrada Bacău – Pașcani va fi finanțată integral din componenta de împrumut (loan) a PNRR”, a transmis acesta.

Horațiu Cosma afirmă că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a obținut posibilitatea de a deconta proporțional lucrările realizate până la 31 august pe loturile A7 Bacău - Pașcani și A1 Margina - Holdea, ceea ce reduce riscul pierderii fondurilor europene în cazul unor întârzieri.

„Această modificare schimbă fundamental modul în care sunt gestionate riscurile. În cazul în care unele sectoare se finalizează parțial la termenul-limită, România nu va mai plăti penalizări consistente, ci va beneficia de plăți raportate la progresul efectiv realizat în teren.

Cu alte cuvinte, întârzierile companiei de drumuri CNAIR și ratarea termenelor asumate nu mai înseamnă automat pierderi masive de fonduri europene pentru România.”

Secretarul de stat mai spune că România își păstrează accesul la finanțare europeană în condiții avantajoase și afirmă că următoarele două luni vor fi decisive pentru finalizarea obiectivelor asumate prin PNRR.

El spune că prioritatea rămâne avansarea lucrărilor pe Autostrada A7 până la Pașcani și pe lotul Margina - Holdea al Autostrăzii A1, astfel încât să fie valorificate toate fondurile europene disponibile.