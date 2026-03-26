Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro

O șesime din banii dați pe o mașină second-hand în România ajunge direct în buzunarele escrocilor. Un studiu recent arată că falsificarea kilometrajului umflă prețurile cu 14,5%, generând o pagubă națională de 131,6 milioane de euro pe an.

Cea de-a patra ediție anuală a analizei Indicelui de Transparență, care a analizat milioane de înregistrări de vehicule, evidențiază o scădere a transparenței pieței, determinată de un „blocaj de date” în ceea ce privește autoturismele importate, care reprezintă peste 60% din piață și au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul modificat.

Fraudele se agravează pe măsură ce parcul auto se învechește

Analiza prezintă o imagine îngrijorătoare a pieței auto second-hand din România. Conform celui mai recent Indice de Transparență, care evaluează starea generală a pieței, România se clasează pe locul 22 din 25 de țări studiate, consolidându-și poziția printre cele mai puțin transparente.

Studiul relevă că falsificarea kilometrajului rămâne o problemă persistentă. În 2025, 7,5% din totalul vehiculelor verificate aveau kilometrajul modificat – o creștere semnificativă față de cele 6,9% înregistrate în 2024. Această tendință este agravată de învechirea constantă a parcului auto. Vârsta medie a vehiculelor second-hand verificate pe platformă a crescut de la 9,4 la 10,2 ani pe parcursul ultimilor ani, iar 60,7% dintre acestea au fost importate din străinătate. Istoricul daunelor rămâne, de asemenea, o problemă constantă: aproape șase din zece mașini (58,2%) având înregistrate daune anterioare, cu o valoare medie a daunelor de 16.589 lei.

Cifrele actuale, bazate pe cele mai recente date, reflectă deja o tendință, întrucât există puține indicii că condițiile de piață pentru cumpărători se vor îmbunătăți în viitorul apropiat. Prognozele pentru începutul anului 2026 sugerează că rata mașinilor cu kilometraj falsificat este de așteptat să crească în continuare până la 8,2%, ceea ce ar marca un maxim al ultimilor patru ani. Se prevede, de asemenea, că vârsta medie a vehiculelor va crește la 10,7 ani, ceea ce indică faptul că provocările cu care se confruntă cumpărătorii români sunt pe cale să se intensifice.

Deși devin tot mai populare, vehiculele electrice ascund anumite riscuri

Studiul evidențiază o tendință ascendentă constantă, ponderea vehiculelor electrice în totalul verificărilor de istoric crescând de peste opt ori, de la doar 0,16% în 2021 la 1,32% în 2026.

Această creștere a adus și o schimbare semnificativă în preferințele de brand ale cumpărătorilor. Acum cinci ani, Volkswagen era cea mai populară marcă de vehicule electrice verificate (cu o pondere de 27,9%). Astăzi, ponderea sa a scăzut la doar 4,8%, în timp ce Tesla a preluat conducerea, crescând de la 24,1% la 41,8% din mașinile electrice verificate.

Remarcabil, pe măsură ce vehiculele electrice devin mai avansate, ele devin și mai sigure împotriva fraudei. Datele arată că rata de falsificare a kilometrajului pentru vehiculele electrice a scăzut drastic de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026.

„Deși modificarea kilometrajului unei mașini electrice moderne, precum o Tesla, ar putea fi foarte dificilă, hibridele mai vechi sunt o țintă principală pentru manipulare. Cumpărătorii sunt atrași de caracteristicile ecologice, dar adesea trec cu vederea faptul că acestea implică sisteme complexe. Pentru a satisface așteptările pieței privind un kilometraj mai mic, vânzătorii efectuează modificări extreme ale kilometrajului la aceste vehicule, ceea ce poate ascunde o uzură semnificativă a bateriei și a motorului”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical.

În plus, analiza arată că costul mediu al daunelor pentru vehiculele electrice a crescut la aproximativ 26.477 lei, indicând o tendință clară a cumpărătorilor de a opta pentru modele din segmentul premium de la branduri precum Mercedes-Benz, Audi și BMW, care sunt mai complexe și mai costisitoare de reparat dacă au un istoric ascuns.

Peste 60% din mașinile second hand din România sunt importate

Studiul identifică lipsa de transparență a datelor la nivel transfrontalier drept principalul factor care favorizează frauda. Având în vedere că 60,7% din totalul mașinilor second-hand din România sunt importate, istoricul întreținerii acestora se pierde adesea la graniță. Conform datelor, acest lucru face ca ele să fie de 1,5 ori mai susceptibile de a avea kilometrajul modificat decât mașinile utilizate doar pe plan local.

Lipsa de transparență are o consecință financiară directă. În România, cumpărătorii plătesc în plus cu o medie de 14,5% atunci când achiziționează o mașină cu kilometrajul modificat, aproape o șesime din valoarea reală a mașinii.

De exemplu, un BMW Seria 3 din 2014 cu un kilometraj real de 160.000 de kilometri ar putea fi prezentat unui cumpărător ca având doar 100.000 de kilometri. Această reducere cu 60.000 de kilometri crește artificial prețul mașinii cu 14,5%, determinând cumpărătorul să plătească în mod neștiut mult mai mult pentru un vehicul cu o uzură mult mai mare decât cea declarată.

„Cumpărătorii asociază kilometrajul redus cu o valoare ridicată a mașinii, iar vânzătorii manipulează această percepție pentru a justifica un preț mai mare. Plățile excesive inițiale reprezintă doar o parte a ecuației financiare. Costurile mai semnificative provin ulterior din reparațiile costisitoare ale motorului, suspensiei și ale altor componente importante, care sunt o consecință directă a nivelului real, nedeclarat, de utilizare a vehiculului”, adaugă Buzelis.

Ministerul Mediului încearcă să reglementeze importul de mașini second hand

Recent, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a pus în debatere un proiect de ordonanță care instituie un cadru legislativ riguros privind importul de produse second-hand, inclusiv pentru mașinile rulate aduse din străinătate.

Printre altele, se interzice de asemenea, introducerea pe piaţă/punerea la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României a oricărui autovehicul uzat care este avariat şi declarat „daună totală” (maşinilor care au fost declarate daune totale tehnice sau chiar economice)/scos din uz/neînmatriculat în ţara de provenienţă.

„Se permite introducerea pe teritoriul României de către persoanele fizice, în vederea utilizării în scop personal, doar a unui număr de 2 autovehicule uzate anual, a unui număr de 2 trotinete electrice uzate anual sau a unui număr de 2 biciclete uzate anual, bunuri pe care sunt obligate să le declare într-un interval de 72 ore de la intrarea în ţară la comisariatul judeţean din subordinea ANPC unde persoanele fizice îşi au domiciliul/rezidenţa”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.