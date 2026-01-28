search
Cum fura Securitatea din coletele românilor. Bunurile confiscate erau vândute la consignație

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Securitatea comunistă confisca sistematic bunuri din pachetele trimise de românii din străinătate, apoi le vindea, arată documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Dosarul bunurilor confiscate FOTO: Facebook/CNSAS
Dosarul bunurilor confiscate FOTO: Facebook/CNSAS

Românii plecați în Occident păstrau legătura cu familia din țară prin scrisori și colete. Deși secretul corespondenței era garantat oficial, multe erau deschise. Unele scrisori erau citite, apoi retrimise. Și același lucru se întâmpla cu pachetele. O parte dintre ele însă nu mai ajungeau niciodată la destinatari.

  Securitatea „extrăgea din circuit” o parte dintre scrisori și colete, reiese din documentele CNSAS. Din pachetele sosite din străinătate erau luate inclusiv obiecte banale: haine, cosmetice, jucării, pixuri, alimente sau medicamente. De la cafea la gumă de mestecat, ciocolată și conserve, bunurile confiscate erau apoi inventariate și evaluate în lei, potrivit unei postări pe Facebook a CNSAS.

Obiecte banale la prețuri de sute de lei

Evaluările porneau de la sume mici, precum 2 lei pentru un creion sau 5 lei pentru un pix, și ajungeau la zeci de lei pentru obiecte aparent banale, precum seturi de carioci evaluate la 30 de lei, mini-creioane estimate la 15 lei sau pixuri inventariate la 80 de lei pentru un lot. Jucăriile erau evaluate la sume mai mari, de la 100 de lei pentru figurine sau jocurile din plastic, până la 150 de lei pentru jucării cu baterii și 200 de lei pentru jocuri produse în Hong Kong. Cea mai mare sumă consemnată în documentele prezentate de CNSAS este de 500 de lei, pentru o jucărie din material sintetic.Produse alimentare precum cafeaua, ciocolata, conservele sau supele erau, la rândul lor, inventariate și evaluate individual, în vederea valorificării, scrie Mediafax.

Consignația, „mall-ul” României comuniste

În lipsa unei rețele proprii de vânzare, Securitatea valorifica bunurile confiscate prin Consignație, singura formă de comerț semi-liber din România comunistă. Consignația putea fi considerată „mall-ul” vremii, locul unde ajungeau produse occidentale sau obiecte rare, de la electronice și obiecte de colecție până la alimente greu de găsit în comerțul socialist.

Bișniță oficială

Dacă un obiect se vindea, statul își oprea un comision de 13%, iar restul banilor reveneau celui care îl pusese în vânzare. Pentru mulți români, Consignația era și singurul loc unde puteau vedea produse despre care doar auziseră, precum aparate video, casetofoane, gumă de mestecat, țigări occidentale sau băuturi fine. În acest mod erau valorificate și bunurile confiscate din colete. „Practic, temuta poliție politică făcea bișniță, strângând bani din vânzarea unor obiecte de mică valoare confiscate abuziv”, relatează CNSAS.

Valuta, obiectiv strategic

Securitatea avea și misiuni economice în ultimii ani ai regimului. Statul avea nevoie acută de bani, inclusiv de valută, pentru plata datoriei externe. Pe lângă contractele externe, erau exploatate și coletele trimise de românii din diaspora familiilor lor. „În special în ultimii ani ai regimului, când Nicolae Ceaușescu avea stringentă nevoie de valută pentru plata datoriei externe și pentru susținerea industriei falimentare, Securitatea trebuia să facă rost de fonduri”, notează insituția.

CNSAS: Imaginați-vă că livratorul vă fură coletul

CNSAS propune și o comparație cu prezentul, pentru cei ce nu au trăit în acele vremuri: „Imaginați-vă că, atunci când comandați ceva pe internet, livratorul deschide pachetul şi îşi opreşte lucrurile care îl interesează. Sau, dacă aţi comandat de mâncare, aceasta nu mai ajunge niciodată pe masa dumneavoastră fiindcă livratorul fie a vândut-o altcuiva pe traseu, fie a mâncat-o pentru că aşa a vrut. În plus, nu veţi primi niciodată explicaţii, nici scuze şi nici nu veţi avea cui să vă adresaţi”. Aceasta era realitatea pentru mulți români înainte de 1989, arată documentele de arhivă.

