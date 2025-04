Crin Antonescu, candidatul Alianței „România, Înainte!”, a mers joi, 17 aprilie, la sediul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) pentru a studia nota de constatare secretizată de instituție.

Potrivit unor surse din CNSAS, nota de constatare arată că Antonescu nu a făcut „poliție politică”. În afară de această declarație, care nu conține nimic incriminator la adresa prietenului său, nu există alte documente care să dovedească faptul că Antonescu ar fi fost în atenția fostei Securități sau ar fi fost racolat, transmite Gândul.

„Subsemnatul Antonescu George Crin, fiul lui Gheorghe și Olga, născut la 21 sept. 1959 în localitatea Tulcea, cu domiciului în Tulcea, str. Călugăreni, profesor de istorie la școala Generală Niculițel, căsătorit cu Antonescu Aurelia…”, acesta este începutul declarației date de Crin Antonescu, atunci când a fost interogat cu privire la plecarea din țară a prietenului său.

Întreaga declarație va fi dată publicității de către candidatul la prezidențiale la conferința de presă, de la ora 17.00.

„Eu am luat copia, piesa care mă interesa pe mine, am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau. Copie am după vestita declarație. Ce am spus, mâine voi depune cerere, am făcut. Nu am făcut-o de la prima oră pentru că sunt răcit, am fost și pe perfuzii, până la încheierea programului am depus această cerere (...) Oamenii mi-au spus ați depus cererea astăzi, mâine la ora 9 vă așteptăm. Mi se pare că toată lumea s-a mișcat cu maximă rapiditate. … Vă aștept la orele 17 și vă doresc sănătate să nu răciți ca mine”, a declarat Crin Antonescu, la ieșirea de la CNSAS.

Întrebat dacă i-au cerut liderii coaliției să vină la CNSAS, Crin Antonescu a răspuns: „Nu mi-a cerut niciun lider al coaliției nimic, era strict problema mea.”

„A fost decizia mea, am ieșit imediat, nu am nimic de ascuns. Am făcut ce am spus că fac. Nu primesc ordine de la liderii coaliției, nu le dau ordine liderilor coaliției”, a mai spus el.

CNSAS a restricționat accesul la nota de constatare care a stat la baza emiterii adeverinței, arătând că doar Crin Antonescu o poate consulta. Acesta a transmis că va cere nota de la CNSAS și o va face publică.

„În urma atacului de ieri, am depus astăzi solicitarea către CNSAS pentru a primi toate documentele din dosarul meu legat de fosta Securitate. Solicitarea mea a fost înregistrată la CNSAS cu nr. P1033/25/16.04.2025”, a anunțat Crin Antonescu.

Marți, 15 aprilie, Crin Antonescu a declarat că nu a fost niciodată colaborator al Securității și nu a făcut poliție politică. El spune că a fost chemat să dea o declarație în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, care a fugit din țară. „Am fost o victimă a Securității, nu un colaborator”, a spus acesta.

Ștefan Costache este prietenul pe care Crin Antonescu l-a protejat de Securitatea comunistă, atunci când acesta a fugit din țară, în 1987. El a dezvăluit că Antonescu a fost singura persoană în care a avut încredere și este convins că este „un om integru”.