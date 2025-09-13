search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum a motivat Instanța Supremă decizia de revizuire a sentinței în dosarul ICA

0
0
Publicat:

Instanța Supremă a motivat decizia de revizuire a sentinței în dosarul ICA, stabilind că fosta judecătoare a Curții de Apel București Bogdan Camelia a săvârșit un abuz în serviciu atunci când a dat sentința de condamnare în dosar.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis plângerile formulate de petenții Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA, Pantiș Sorin, Sandu Jean Cătălin și Săvulescu Vlad Nicolae împotriva ordonanței de clasare nr. 125/P/16 august 2023 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, menținută prin ordonanța nr. 300/II/2/2023 a procurorului - șef al Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe care le desființează în sensul că:

„Schimbă temeiul de drept al clasării dispuse pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen., cu referire la intimata Bogdan Camelia, din art. 16 alin. (1) lit. a) și respectiv, art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., în art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., respectiv, a intervenit prescripția răspunderii penale. Menține celelalte dispoziții ale ordonanței de clasare”.

Înalta Curte a prezentat, în motivare, câteva argumente pentru care situaţia judecătoarei Camelia Bogdan este diferită de cea a colegului de complet (împotriva căruia nu s-a formulat plângere la instanţă, iar la organul de urmărire penală, doar cu privire a infracţiunea de represiune nedreaptă), argumente pe care le redăm integral în cele ce urmează:

Principiul responsabilității personale a judecătorului. Independența judecătorului implică, în mod necesar, și răspunderea individuală pentru conduita sa. Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese sau depășire a competențelor nu pot fi împărțite între membrii completului, ci se impută exclusiv celui care le-a generat.

Cazul judecătorului Camelia Bogdan este unul de abatere individuală. Ea singură s-a plasat în stare de incompatibilitate și conflict de interese, prin legătura contractuală cu una dintre părțile dosarului. Ea a depășit limitele legii redactând motivări de care colegul de complet s-a delimitat în scris. Tot ea a ales să intervină ulterior în procese civile ale acelorași părți și să își aroge prerogative rezervate instanței de executare. Aceste excese nu pot fi puse în sarcina altcuiva.

Răspunderea nu se împarte, nu se diluează și nu se transferă: fiecare judecător răspunde pentru propriile acte și fapte. În acest caz, culpa este personală și exclusivă. Prin urmare, răspunderea nu putea fi extinsă colegului de complet, în condițiile în care acesta s-a delimitat explicit de excesele constatate.

Față de aceste considerente, în baza art. 341 alin. (6) lit. c) C.proc. pen. va admite plângerile formulate de petenți, va desființa ordonanța de clasare nr. 125/P/16 august 2023 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică și ordonanța nr. 300/II/2/2023 a procurorului - șef al Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în sensul că, va schimba temeiul clasării pentru infracțiunea de abuz în serviciu imputată intimatei Bogdan Camelia, din art. 16 alin. (1) lit.a) (fapta nu există) și b) (fapta nu este prevăzută de legea penală), în art. 16 alin. (1) lit.f) C.proc.pen., respectiv, a intervenit prescripția răspunderii penale.

Citește și: Dan Voiculescu ar putea primi înapoi banii dați statului, plus despăgubiri pentru anii de pușcărie executați

În privința lui Dan Voiculescu s-a dispus încetarea procesului penal

Față de inculpatul Dan Voiculescu, pentru infracțiunea în considerarea căreia a fost obligat în solidar cu ceilalți inculpați la plata prejudiciului, aceea de folosirea de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, a influenţei şi autorităţii date de această calitate în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (...) s-a dispus încetarea procesului penal, constatând împlinit termenul de prescripţie specială.

Cu toate acestea, în cauză, s-a admis acțiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi au fost obligați în solidar toți inculpații la plata echivalentului în lei a sumei de 60.482.615 euro.

„Prin urmare, soluționarea acțiunii civile în raport cu Dan Voiculescu a fost cu evidență nelegală, contrară dispozițiilor procesual penale în caz de încetare a procesului penal pentru prescripție. Acțiunea civilă ar fi trebuit să fie soluționată de către o instanță civilă, potrivit regulilor aplicabile acelei materii şi evident de către un alt complet de judecată”, se arată în motivare.

image

Decizia Curții de Apel de suspendare a recuperării prejudiciului 

Amintim că anul trecut, Curtea de Apel București a validat, printr-o hotărâre definitivă, suspendarea recuperării prejudiciului în dosarul ICA al lui Dan Voiculescu, confirmând astfel decizia anterioară a Tribunalului București.

Decizia de suspendare a fost luată în contextul în care judecătorul Sterică Toma a admis în februarie 2024 cererea de revizuire a verdictului final de condamnare.

Până în prezent, statul a recuperat doar 18 milioane de euro din totalul prejudiciului de 60 de milioane de euro, plus alte 20 de milioane de euro din produsul infracțiunii, din dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani.

Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani în 2014, a fost eliberat după 3 ani. Deși ANAF a confiscat sume importante și a menținut măsura de confiscare a unui cont din Cipru, recuperarea integrală a prejudiciului continuă să reprezinte o provocare.

În 2014 instanța a dispus confiscarea mai multor imobile, inclusiv sediile posturilor de televiziune și ale grupului Grivco.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
fanatik.ro
image
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cât primește un copil ca pensie de urmaș după decesul unui părinte. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Riscuri mari ca reforma lui Bolojan să nu dea rezultate. Ratingul de țară pentru România e tot prost
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome