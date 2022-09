Agenţia Naţională Antidrog, aruncată în aer chiar de cel care o conduce: „Nu pot să spun adevărul. Mă fac ăia zob”. Cum rezolvă Internele criza

Scandal imens la Agenţia Naţională Antidrog (ANA) după ce Cristian Georgel Ivan, care este împuternicit pe funcția de șef al instituției, s-a bâlbâit în fața unor întrebări simple despre fenomenul consumului de droguri: „Nu pot să spun adevărul!”

Concret, oficialul ANA ar fi dat declarații șocante atunci când a fost întrebat de problema consumului de droguri. „Nimeni nu-şi mai doreşte să… aaa, vorbesc prostii, că mă fac ăia zob. Mă fac ăia zob. Dar asta e, am intrat, joc”, a spus Ivan. Când a fost întrebat ce a vrut să zică oficialul ANA a precizat: „Păi adevărul, dar nu pot să-l zic”.

Agenția ar trebui să combată și să prevină consumul de droguri, dar fenomenul capătă o amploare tot mai mare. Instituția are un buget de 32 de milioane de lei pe an, dar 26 de milioane se duc pe salarii, iar oricum numărul angajaților este insuficient. Concret, Agenţia Antidrog are în toată ţara 220 de poliţişti, medici şi terapeuţi. Sunt judeţe în care lucrează doar 5 oameni. „Nu, n-am trac, dar nu ştiu, că trebuie să spun lucruri, să nu deranjez pe nimeni, asta e problema mea. Ce să spun? Că e o mizerie? Că nu ai cum să te dezvolţi niciodată cu 5 oameni? Pui chestia asta pe post şi am terminat balamucul. Nu ai cum să faci prevenire cu 5 oameni”, a precizat Cristian Georgel Ivan pentru Observator.

Nu avem nici măcar o clinică pentru tratarea minorilor dependenți

Eugen Hriscu, medic specialist psihiatru, director medical al ALIAT, o cunoscută clinică de tratament din România, susține că prin declarațiile sale, șeful ANA recunoaște practic că în forma actuală, instutuția pe care o conduce care funcționează degeaba, că nu este funcțională, de fapt. „În primul rând vorbim de o struţo-cămila în care lucrează în general ofițeri de poliție. Ei pot fi bine intenționați, dar se pot ocupa de combaterea traficului și nu cu tratarea celor dependenți pentru că în aceste domenii sunt competenți medicii și psihologii clinicieni. Pe scurt, fiind în subordinea Internelor nu au competențe pentru abordarea celor dependeți de droguri. Apoi, nu avem o strategie coerentă în combaterea fenomenului legat de droguri. În toată țara nu avem nici măcar o clinică pentru tratarea dependenților de droguri care sunt minori, dar în schimb în unele cazuri îi și arestăm. Deci îi putem băga la pușcărie, dar nu îi putem trata în spital”, susține medicul.

Trebuie lucrat cu dependenții de droguri

Eugen Hriscu mai susține că, totuși, această reacție sinceră a șefului ANA poate avea și o parte bună, o posibilă demarare a unui proces de reformare a sistemului. „Vreo să cred că omul a realizat că nu prea poate face nimic pentru dependenții de droguri și a fost sincer. Părerea mea este că pentru a nu mai fi o intituție care nu toacă banii degeaba ANA ar trebui să iasă din subordinea MAI și să ajungă în coordonarea Ministerului Sănătății sau, mai bine, direct în subordinea premierului precum Agentia Nationala Antidoping. Este nevoie de o reformă și de o cooperare a instituțiilor statului, ONG-uri din domeniu, asociații de părinți și așa mai departe, dar oricum nu avem nevoie de o instituție aflată în subordinea MAI care funcționează cu polițiști. Este obligatoriu de înțeles că trebuie să lucrăm cu toți consumatorii, iar medici știu asta spre deosebire de polițiști. Apoi trebuie să nu mai fim agresivi cu cei care consumă canabis, ci trebuie să-i tratam. Tineți cont că această agresivitate vine cu un risc imens de schimbare a obiceiurilor dependenților în sensul că aceștia pot «vira» spre etnobotanice care sunt o adevărată catastrofă. Și asta pentru că facem peste tot controale de depistare a consumatorilor, dar etnobotanicele nu ies la analize și în plus sunt mult mai ieftine și ușor de procurat decât canabisul. Din păcate dau o imesă dependență și aduc dezastrul în rândurile dependenților”, a precizat medicul pentru „Adevărul”.

Căpușarea MAI

La rândul lui, Gabriel Gârniţă, preşedintele Sindicatului Democratic al Poliţiştilor, a declarat pentru „Adevărul” că ANA este pur și simplu o instituție care nu face nimic în afară de a consuma aiurea fonduri importante. „Este o metodă de a sifona banii MAI. În niciun caz nu ajută la reducerea consumului de droguri și reușește numai căpușarea cu succes a MAI. Este o instituție inventată pentru a da funcții de director anumitor persoane pentru ca ulterior aceștia să iasă la pensie pe bani serioși. ANA nu are cum să combată consumul de droguri pentru că nu are destui oameni specializați și nici nu a dezvoltat proiecte eficiente în acest sens. Repet, ANA a fost înființată pentru a da funcții unor oameni și situația s-a perpetuat pentru că tot timpul au mai apărut persoane care trebuie mulțumite, dar în rest nu vine cu nimic bun pentru MAI, pentru cetățeni, dar nici nu este un sprijin pentru sistemul de poliție”, a precizat Gabriel Gârniţă.

ANA va avea un șef nou de luni

Surse din MAI au declarat pentru „Adevărul” că situația produsă de declarațiile lui Cristian Georgel Ivan se va rezolva la începutul săptămânii viitoare. „Au fost realizate unele analize. Luni prezentăm un plan de reformare a instituției. La conducerea ANA va fi adus un polițist cu experiență și se vor face și o serie de angajări pentru că se dorește și extinderea schemei de personal pentru o eficientizare instituției”, au precizat sursele „Adevărul”.