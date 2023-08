Culisele scandalului de la Spitalul Urziceni. Acuzații grave: „Medicul pur și simplu dormea“

„Garda în pijama“ este o practică în aproape toate spitalele orășenești din țară, atrag atenția asociațiile de pacienți, care susțin că în seara în care o tânără a născut pe asfalt pentru că a fost dată afară din Spitalul Municipal Urziceni, aici erau de gardă trei medici, dar toți dormeau.

După falimentul sistemului de protecție socială, incapabil să protejeze bătrânii vulnerabili din azile, iată că nici sistemul de sănătate nu e mai breaz. Deși în ultimii ani s-au băgat bani serioși în salariile medicilor de spital, serviciile medicale în multe instituții de acest fel sunt îngrozitoare. O spun chiar pacienții siliți să dea piept zi de zi cu un sistem care-i umilește pe banii lor.

„E un fenomen pe care-l întâlnim foarte des”

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Drepturilor Pacienților, spune că știe bine cazul gravidei de la Urziceni, silită să nască pe asfalt, după ce fusese evacuată din spital, fără a fi consultată: „Ceea ce s-a întâmplat acolo este un fenomen pe care noi îl întâlnim destul de des. E important să spunem asta, că poate unii dintre managerii de spital sau dintre medici se trezesc la realitate. Știm foarte bine că în 2018 s-au majorat salariile personalului medical, inclusiv plățile gărzilor, chiar dacă mulți nu sunt chiar mulțumiți. Problema e că un medic de la spitalul din Urziceni ia aceiași bani pe care-i ia un medic de la Spitalul Floreasca sau Municipal din București. Deci, este anormal ce se întâmplă, în condițiile în care cei de la Urziceni fac gărzi «în pijama». Ce înseamnă asta? Adică dorm. Este fenomenul de «gardă în pijama» și am verificat la mai multe spitale, orășenești, în general. Nu vorbesc de cele din centrele universitare, ci de cele orășenești, uneori, municipale. Acestea au mai multe linii de gardă, dar stă un medic, iar restul dorm“.

Asistentele, adaugă Barbu, sunt îndemnate să nu-i deranjeze pe medici atunci când dorm în gardă: „Este o mare problemă aici. Iar la Urziceni, tocmai asta s-a întâmplat: pur și simplu, medicul dormea, deși la momentul respectiv erau trei medici de gardă în tot spitalul, toți dormeau. Asistenta nu a îndrăznit să-i trezească pentru că, altădată, când asistentele i-au trezit, au fost apostrofate de medici. Li s-a spus: «De ce mă trezești pe mine pentru un caz ca ăsta? Tu nu ai văzut că poate să aștepte până la 8 dimineața, la Ambulator, sau până la 7 când începe programul în spital?». De regulă, pacienții nu se duc la ora 5 dimineața la spital, dar gravida aceasta intrase în travaliu de pe la 2 noaptea. Și până au găsit pe cineva să o ducă la spital, plus că e ceva distanță, au apucat să o ducă la Urziceni“.

”Nu e primul caz la aceste spital”

Acolo, mai spune Barbu, s-au adresat la compartimentul de primiri urgențe, unde nu era decât o asistentă. „Compartimentele de primiri urgențe sunt coordonate operativ nu de manageri, ci de DSU. Nimeni n-a vorbit până acum despre asta.“

Motivul pentru care asistenta nu i-a oferit gravidei nici măcar un pat și a scos-o afară pe trotuar a fost acela că ar fi trebuit să completeze niște hârtii de transfer, pe care medicul care dormea ar fi trebuit să le semneze.

Citește și: Dosare penale în cazul femeii care a născut pe trotuar la Urziceni

Potrivit lui Barbu, asistenta medicală în cauză a fost amendată cu 2.000 de lei de Inspecția Sanitară de Stat și tot cu atât și managerul instituției sanitare. Medicul care dormea nu a fost amendat pentru că legea nu spune că nu ai voie să dormi în timpul gărzii și a invocat faptul că nu l-a trezit asistenta, adaugă Vasile Barbu: „Păi cum să-l trezească dacă asistentele sunt terorizate de medici atunci când îi deranjează în timpul somnului?“.

Întâmplător sau nu, gravida care a născut pe asfalt este o persoană cu dificultăți de auz și de vorbire, și de etnie romă. „Familia este una foarte săracă, partenerul femeii lucrează pe șantier, din câte am înțeles. Am mai avut cazuri de gravide care s-au dus la Urziceni și au fost trimise la Slobozia cu mașina privată. Nu e primul caz în acel spital. Acolo este un management prost, este în funcție o persoană numită politic de autoritățile locale, dar nu cunoaște sistemul de sănătate și nu are cultură medicală. Actualul manager este economist și a lucrat anterior pe la fermele agricole private, după care a fost consilier la primărie“, mai spune Vasile Barbu.

Ministerul Sănătății nu poate da afară managerul de spital din Urziceni câtă vreme indicatorii din contractul de management sunt buni. Și sunt buni, explică Barbu, pentru că spitalul rezolvă numai cazuri de complexitate scăzută pentru care primește suficienți bani de la Casă. „Spitalul e ca vai de el. Nu cumpără materiale sanitare, medicamente, dezinfectante, alimente etc. iar Casa îi decontează pe serviciu. Dacă o secție declară 300-400 de pacienți pe lună, înmulțit cu 1.800-2.200 de lei, rezultă un venit care le convine. Banii de salarii pentru medici vin de la minister și le convine că au și venituri, și indicatori economici. Dar în privința calității sunt la pământ. Foarte mulți dintre indicatorii importanți nu sunt trecuți în contractul de management“, explică Barbu.

Primarul: ”Săraca, nu știe de capul ei”

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, primarul din Urziceni, Constantin Sava, a spus despre gravida care a născut pe trotuar că „nu știe de capul ei“. Sava a adăugat că în cazul de față vorbim despre o persoană care „nu știe carte“, e „surdo-mută“ și de „etnie romă“.

Într-un comunicat trimis marți presei, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România se declară revoltată de modul repetat în care pacienții români sunt umiliți în sistemul de sănătate. „Este absolut incredibil ca o femeie însărcinată în luna a noua să nu fi fost nici măcar consultată și lăsată să plece fără ca nimeni din personal să nu se fi preocupat de riscurile la care este expusă dacă pleacă“, potrivit documentului mai sus citat.

Potrivit aceleiași surse, cazurile de la Urziceni – al gravidei și al bărbatului de 32 de ani, consultat pentru dureri puternice în piept și trimis acasă unde a și decedat – sunt doar exemple mediatizate. „Însă pacienții sunt tratați identic sau mai rău în multe din spitalele din România, sunt ignorați, plimbați din spital în spital, iar responsabilitatea nu și-o asumă nimeni“, mai spun reprezentanții COPAC.

Trimis acasă cu infarct

Într-un interviu pentru Euronews România, Marius Manolache, fratele bărbatului de 32 de ani, decedat după ce a fost consultat la Spitalul din Urziceni și ulterior trimis acasă, a declarat că acesta fusese internat cu dureri în piept și a rămas sub supraveghere medicală timp de 20 de minute. Potrivit lui Marius Manolache, bolnavul a fost externat fără niciun tratament, deși nu se simțea bine. La rândul ei, soția pacientului decedat a spus că, în spital, nu i s-a administrat decât un algocalmin, după care a fost trimis acasă.