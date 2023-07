Fratele tânărului care a murit la Spitalul din Urziceni, acuzații grave: „Ai stat două zile cu dureri și nu poți să mai stai 20 de minute?”

Poliția a deschis dosar penal, atât pentru acest caz, cât și al femeii care a născut pe stradă. Directoarea spune că nu are motive să își dea demisia.

Un bărbat de 32 de ani a murit în noaptea de duminică spre luni. după ce a fost trimis acasă de la Spitalul municipal Urziceni, deși îi era rău.

Fratele bărbatului acuză medicii că nu i-au făcut nimic.

”Ieri, în jurul orei 16.30, m-a sunat fratele meu că simte că moare, se simte foarte rău. Am ajuns, am stat 20 de minute, după îmi zice fratele că doctorița care era de serviciu îi spune: cum ai stat două zile cu dureri în piept și nu poți să mai stai 20 de minute? După ce a ieșit de acolo, a ieșit fără nicio foaie, fără niciun tratament, fără nimic. Am ajuns cu el acasă, s-a jucat cu fii-mea, în loc să se joace cu fii-sa ultima dată... Și i-am dat mesaj la 10 jumătate dacă e bine și nu mi-a mai răspuns. Și la 3 și 20 m-a sunat că a murit”, a spus fratele victimei.

Spitalul este același unde o gravidă a ajuns în travaliu și a născut afară, pentru că unitatea medicală nu are linie de gardă.

”I s-a făcut prezentare în CPU, noi nu avem linie de gardă de ginecologie pentru că nu suntem județean, suntem municipal. S-a sunat la 112, s-a chemat ambulanța! Am văzut pe camere că a ieșit asistenta după ea și a chemat-o înapoi, totul a durat 19 minute, atât”, a spus Daniela Ianuș, manager la Spitalul Municipal din Urziceni.

Întrebată dacă ar trebui să-și dea demisia, managerul a spus că nu.

Demisia o cere însă chiar ministrul Sănătății, care a demarat și o anchetă la spital. Spitalul din urzice a fost amendat cu 4.000 de lei de Inspecția Sanitară.

Primarul din Urziceni, de care aparține spitalul, a spus jurnaliștilor Digi24 că nu va da un punct de vedere până nu se vor încheia anchetele începute după cele două incidente.