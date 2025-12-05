search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea braziliencei care a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume

0
0
Publicat:

O fostă balerină braziliană, în vârstă de doar 29 de ani, a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume, detronând-o pe Taylor Swift și pe antreprenoarea în tehnologie AI Lucy Guo.

Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara
Imaginea 1/4: Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara
Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara
Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara
Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara
Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara

Luana Lopes Lara, cofondatoare a companiei de predicții financiare Kalshi, a văzut averea ei crescând la 1,3 miliarde de dolari după ce platforma a fost evaluată la 11 miliarde, potrivit Forbes. Astfel, Lopes Lara o depășește pe Lucy Guo, în vârstă de 31 de ani, care deținea anterior titlul de cea mai tânără miliardară self-made din lume. Guo și-a câștigat reputația în iunie, când firma de inteligență artificială pe care a cofondat-o la 21 de ani, Scale AI, i-a adus o avere de 1,3 miliarde de dolari, depășind-o pe Swift.

Originară din Brazilia, Lopes Lara a urmat celebrul Bolshoi Theater School, studiind baletul, apoi s-a mutat în Austria pentru a încerca o carieră de balerină profesionistă. După doar nouă luni în Europa, a decis să schimbe direcția și s-a înscris la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde a studiat informatica și l-a întâlnit pe colegul ei Tarek Mansour.

Lopes Lara și Mansour, care au lucrat împreună și la un alt proiect anterior, au fondat Kalshi în 2018. În șase ani, compania a strâns 1 miliard de dolari și a fost evaluată ulterior la peste 11 miliarde. Cei doi au făcut stagii la Five Rings Capital în New York, iar seara își petreceau timpul împreună, timp în care a luat naștere ideea unei piețe de predicții. „Am observat că multe decizii financiare erau influențate de predicții legate de evenimente viitoare, dar nu exista o modalitate directă de a tranzacționa explicit rezultatele acestora”, explică site-ul Kalshi.

Succesul și recunoașterea internațională

Compania a fost lansată în timpul pandemiei de COVID, iar Lopes Lara subliniază riscurile asumate: „Imediat după facultate, ne-am asumat o cantitate nebunească de risc. Au fost doi ani fără niciun produs, nu am lansat nimic, și dacă nu primeam reglementarea, compania s-ar fi dus pur și simplu la zero”. În noiembrie 2020, Kalshi a primit aprobarea Commodity Futures Trading Commission și a intrat în lista Forbes 30 Under 30 în 2022.

Kalshi a câștigat, de asemenea, un proces înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, devenind prima companie care a oferit contracte electorale legale. „Ne-am dorit cu adevărat să facem lucrurile corect, pentru că viziunea noastră era să construim cel mai mare schimb financiar din lume. Să o facem în mod legal era ceva asupra căruia nu puteam face compromisuri”, spune Lopes Lara.

Platforma a permis utilizatorilor să parieze peste 500 de milioane de dolari, prezicând corect că Donald Trump o va învinge pe vicepreședintele Kamala Harris. „Este de fapt cel mai bun mecanism pentru a afla adevărul despre cine va câștiga cu adevărat”, a declarat Mansour pentru NYNext al The Post. „Lăsăm piața să vorbească în locul analiștilor, sondorilor, oamenilor politici sau celor cu interese și prejudecăți”.

Cei doi fondatori dețin fiecare aproximativ 12% din companie, ceea ce le conferă averi de câte 1,3 miliarde de dolari. Kalshi se situează de asemenea peste principalul competitor, Polymarket, evaluat la 9 miliarde de dolari. Recent, CNN a semnat un acord cu Kalshi pentru a integra probabilitățile în timp real ale pieței de predicții în acoperirea televiziunii, digital și streaming, permițând prezentatorilor să facă referire la acestea în discuțiile despre politică, cultură, știri sau meteorologie. Mansour a subliniat că obiectivul companiei este „să devină cea mai autorizată sursă de informații despre probabilitățile în timp real ale marilor evenimente culturale și politice viitoare”.

Topul miliardarilor tineri

Taylor Swift, în vârstă de 35 de ani, are în prezent o avere de 1,6 miliarde de dolari, situându-se înaintea lui Guo, care are 1,25 miliarde. Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, și-a pierdut statutul de miliardară după ce Forbes a contestat evaluarea de 1 miliard a companiei sale Kylie Cosmetics, iar averea ei este acum estimată la 670 de milioane de dolari.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată lumea
fanatik.ro
image
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria București
libertatea.ro
image
Directoare din PMB: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
digi24.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Pot trece la Hidroelectrica dacă am datorii la furnizorul actual? Ce spune legea
playtech.ro
image
Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu Andrei Nicolescu”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima