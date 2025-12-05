Povestea braziliencei care a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume

O fostă balerină braziliană, în vârstă de doar 29 de ani, a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume, detronând-o pe Taylor Swift și pe antreprenoarea în tehnologie AI Lucy Guo.

→ Imaginea 1/4: Luana Lopes Lara, cea mai tânără miliardară din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara

Luana Lopes Lara, cofondatoare a companiei de predicții financiare Kalshi, a văzut averea ei crescând la 1,3 miliarde de dolari după ce platforma a fost evaluată la 11 miliarde, potrivit Forbes. Astfel, Lopes Lara o depășește pe Lucy Guo, în vârstă de 31 de ani, care deținea anterior titlul de cea mai tânără miliardară self-made din lume. Guo și-a câștigat reputația în iunie, când firma de inteligență artificială pe care a cofondat-o la 21 de ani, Scale AI, i-a adus o avere de 1,3 miliarde de dolari, depășind-o pe Swift.

Originară din Brazilia, Lopes Lara a urmat celebrul Bolshoi Theater School, studiind baletul, apoi s-a mutat în Austria pentru a încerca o carieră de balerină profesionistă. După doar nouă luni în Europa, a decis să schimbe direcția și s-a înscris la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde a studiat informatica și l-a întâlnit pe colegul ei Tarek Mansour.

Lopes Lara și Mansour, care au lucrat împreună și la un alt proiect anterior, au fondat Kalshi în 2018. În șase ani, compania a strâns 1 miliard de dolari și a fost evaluată ulterior la peste 11 miliarde. Cei doi au făcut stagii la Five Rings Capital în New York, iar seara își petreceau timpul împreună, timp în care a luat naștere ideea unei piețe de predicții. „Am observat că multe decizii financiare erau influențate de predicții legate de evenimente viitoare, dar nu exista o modalitate directă de a tranzacționa explicit rezultatele acestora”, explică site-ul Kalshi.

Succesul și recunoașterea internațională

Compania a fost lansată în timpul pandemiei de COVID, iar Lopes Lara subliniază riscurile asumate: „Imediat după facultate, ne-am asumat o cantitate nebunească de risc. Au fost doi ani fără niciun produs, nu am lansat nimic, și dacă nu primeam reglementarea, compania s-ar fi dus pur și simplu la zero”. În noiembrie 2020, Kalshi a primit aprobarea Commodity Futures Trading Commission și a intrat în lista Forbes 30 Under 30 în 2022.

Kalshi a câștigat, de asemenea, un proces înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, devenind prima companie care a oferit contracte electorale legale. „Ne-am dorit cu adevărat să facem lucrurile corect, pentru că viziunea noastră era să construim cel mai mare schimb financiar din lume. Să o facem în mod legal era ceva asupra căruia nu puteam face compromisuri”, spune Lopes Lara.

Platforma a permis utilizatorilor să parieze peste 500 de milioane de dolari, prezicând corect că Donald Trump o va învinge pe vicepreședintele Kamala Harris. „Este de fapt cel mai bun mecanism pentru a afla adevărul despre cine va câștiga cu adevărat”, a declarat Mansour pentru NYNext al The Post. „Lăsăm piața să vorbească în locul analiștilor, sondorilor, oamenilor politici sau celor cu interese și prejudecăți”.

Cei doi fondatori dețin fiecare aproximativ 12% din companie, ceea ce le conferă averi de câte 1,3 miliarde de dolari. Kalshi se situează de asemenea peste principalul competitor, Polymarket, evaluat la 9 miliarde de dolari. Recent, CNN a semnat un acord cu Kalshi pentru a integra probabilitățile în timp real ale pieței de predicții în acoperirea televiziunii, digital și streaming, permițând prezentatorilor să facă referire la acestea în discuțiile despre politică, cultură, știri sau meteorologie. Mansour a subliniat că obiectivul companiei este „să devină cea mai autorizată sursă de informații despre probabilitățile în timp real ale marilor evenimente culturale și politice viitoare”.

Topul miliardarilor tineri

Taylor Swift, în vârstă de 35 de ani, are în prezent o avere de 1,6 miliarde de dolari, situându-se înaintea lui Guo, care are 1,25 miliarde. Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, și-a pierdut statutul de miliardară după ce Forbes a contestat evaluarea de 1 miliard a companiei sale Kylie Cosmetics, iar averea ei este acum estimată la 670 de milioane de dolari.