Secția pentru judecători a CSM cere Guvernului să adopte rapid măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pe tot anul 2026, subliniind că justiția are o importanță socială cel puțin egală cu cea a sănătății sau educației.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită public Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026 potrivit art. XXII alin. (1) - (2) și (4) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, astfel cum s-a procedat în alte domenii de activitate, precum domeniul sănătăţii sau educaţiei, realizarea actului de justiţie având o importanţă socială cel puţin egală”, transmite CSM într-un comunicat.

Instituția transmite că există un deficit de aproximativ 15% de judecători (751 de posturi vacante din 5070), ceea ce afectează grav funcționarea justiției, iar blocarea concursurilor de admitere în magistratură riscă să agraveze această lipsă cronică de personal.

„Adoptarea imediată a acestor măsuri se impune cu atât mai mult în contextul actual din sistemul judiciar, caracterizat de creșterea exponențială a volumului de activitate, aspecte ignorate de puterea executivă, deşi Consiliul a semnalat public de mai multe ori situaţia resurselor umane şi a solicitat implementarea de măsuri legislative pentru ocuparea posturilor vacante.

Iar în condiţiile actuale, caracterizate de instabilitatea statutului magistratului şi atacuri repetate la adresa corpului profesional din partea celorlalte puteri în stat şi a unor reprezentanţi mass-media, există riscul diminuării în continuare a numărului de judecători prin plecări voluntare din sistemul judiciar”, adaugă CSM.

Astfel, precizează CSM, instanţele din România se află pe primul loc în Uniunea Europeană ca volum de activitate, în cursul anului 2025 fiind înregistrate aproximativ 3,6 milioane de dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti, care au fost gestionate în condiţiile unui deficit de judecători situat în jurul procentului de 20% pe tot parcursul anului de referinţă.

„Totodată, trebuie conştientizat că potrivit statisticii întocmite de Consiliu, în România 49 de judecătorii funcţionează în sistem de avarie, încărcătura pe judecător fiind în cazul multora dintre acestea peste încărcătura medie la nivel naţional, astfel cum s-a evidenţiat în documentul ataşat.

Astfel, dintr-o schemă aprobată de 4 - 5 posturi de judecător, în cadrul unora dintre aceste instanţe sunt efectiv în funcţie între 1 - 3 judecători, cu consecinţa afectării profunde a eficienţei actului de justiţie şi a duratei procedurilor derulate”, precizează CSM.

De aceea, secția pentru judecători cere Guvernului să adopte măsuri legislative pentru acoperirea deficitului de judecători, subliniind că lipsa personalului afectează grav dreptul cetățenilor la accesul la justiție într-un termen rezonabil.